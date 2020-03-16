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買嘸額溫槍 民雄鄉長改贈學生額溫檢測卡

中央社 / 嘉義縣16日電

嘉義縣府民雄鄉長何嘉恒買不到額溫槍送學校，今天改贈全鄉4000多名的國中小學生一人一片額溫檢測卡，隨時檢測體溫狀況，減輕學校及家長防疫負擔。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例不斷增加，何嘉恒本想購買額溫槍送給鄉內國中小學，但因臨時買不到，他便想起自己選舉時，有人贈送「額溫檢測卡」當宣傳單，乾脆拿來送每名學生各一張。

何嘉恒表示，昨天國內武漢肺炎的患者又再增加，還有高中生出國被感染，所以讓學生隨身攜帶額溫檢測卡，隨時量體溫，可以更落實防疫工作，也減輕家長與老師的負擔，大約送出4500多片。

民雄國中校長劉彥碩表示，每個學校都要保護好學生的安全，但學校取得額溫槍、紅外線體溫偵測儀不容易，有了這張卡，學生可自己掌握身體情況，有異樣馬上告知師長。

民雄鄉公所指出，將額溫檢測卡黑色感溫貼片貼在前額約5到10秒，就可以顯示額溫，卡片勿曝曬於陽光下或接近熱源，也須注意酒後、運動後30分鐘內勿使用，溫度會不準。

患者 疫情

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