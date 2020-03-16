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各地接連宣布禁師生出國 台大醫：邏輯不通

法國精品 LVMH 動員防疫! 香水工廠改裝「全力生產消毒劑

長榮女中特色課程教防疫 博士中醫師助陣

中央社 / 台南16日電

新冠肺炎疫情延燒，位於台南市的長榮女中這個學期將部分課程移到戶外進行，在創意飲調、芳香療法特色課程中，還安排博士級中醫師教導學生製作可增強免疫力的香包及養生茶。

長榮女中校長蔡玉敏今天表示，為了防堵2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，校方在寒假期間就成立防疫小組，擬定各種防疫措施，這個學期將韻律、美姿美儀等課程改到戶外進行。今年畢業成果發表會地點也將移到戶外，不在以往慣用的大禮堂舉辦。

蔡玉敏指出，美容科、時尚造型科的整體造型走秀會移到學校後花園；而餐飲科、觀光科則打算在林蔭大道擺攤，以創意市集模式秀出中西餐、烘焙、小吃、古蹟導覽遊程規劃等作品，讓學生得以在較為安全的環境展現學習成果。

她說，這個學期餐飲科及美容科的創意飲調、芳香療法特色課程，還特別結合防疫議題，邀請奇美醫學中心中醫部部長許堯欽博士到校，在戶外的林蔭大道教學生如何製作防疫香包、泡養生茶。

許堯欽指出，中醫的角度注重個人內在的防護，適當曬太陽、喝溫補的東西，可幫助提升免疫力。他調配的香包含有藿香、艾葉等中藥材，用調理機攪碎後裝入過濾袋，可放在書房或臥室。

他說，調配的香包，除了有醒腦、安神作用外，也類似簡易消毒，營造不利於病毒存在的環境。補中益氣的養生茶，也有助增強免疫力。

中醫 疫情

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