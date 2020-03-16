一點也不像區公所！ 南化區公所地震損毀新建今落成

台南市南化區公所辦公大樓在民國105年的0206台南地震時嚴重毀損成危樓，耗資將近7千萬元重建，今天舉行落成典禮，請來市長黃偉哲主持；新公所造型獨特「一點也不像政府機構」，有有外賓認為很像工廠、也有人說很像知名連鎖賣場。

新建築由知名建築師蔡宜璋操刀，以「親民、節能、防災」三大理念進行規劃設計，玉井戶政事務所南化辦公處也同步進駐作為聯合辦公大樓，「提升民眾洽公便利性，是簡政便民的具體實現」。

公所表示，新建築106年12月起原址進行重建，二樓陽台設置裝置藝術「心的旅程」，仁德區在地藝術家任大賢創作，用約16888個大小不一的圓圈圈所組成，「意象如豆子從泥土裡萌出豆芽，迎接陽光，一切重新出發，象徵推動公務為民服務要事事圓滿，新的旅程穩健步伐，期許未來一路順遂一路發、發、發」。

區長洪正國表示，區公所建築體融合新現代工業風和鄰近天后宮寺廟與西式教堂的中西合璧多元景觀，周邊又與大自然烏山美景結合；散發友善、多元及環保氣息，未來除了持續提供優質服務，也歡迎全國的好朋友來到南化時，都到新公所走走，品嘗芒果並縱走烏山，陶冶身心滋養生息。