雲林縣府向衛福部爭取2億 欲建置200床住宿式長照機構

雲林縣65歲以上人口數為12萬6140人，全國老化程度第二高，雲林縣府向衛生福利部爭取2億元，預定在台大醫院雲林分院旁，建置200床的住宿型長照機構，期盼提供縣民有更完善長期照護服務。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人，上午召開府內跨局處協調會，今天會同縣府財政處、城鄉發展處、地政處、衛生局、斗六地政事務所、國有財產署中區分署雲林辦事處等相關單位，視察住宿型長照機構預定地。

張麗善說，若以失能率12.7%來推估，雲林縣65歲以上失能人口數約為1萬6020人，縣內住宿型長照機構共55家、3342床不敷需求，未來人口快速老化，更有一位難求問題。

雲縣府衛生局長曾春美提到，現有的長照機構占床率達9成，且常有民眾反映無法在住家附近找到適合的住宿式機構，甚至可能找不到一家照護機構，只能將長輩送到外縣市，無法時常探視長輩，因此才有建置住宿型長照機構的構想。

她表示，衛福部今年1月已通過申請設置總床數200多床的住宿型長照機構計畫，將以每床150萬元補助，約需花費2億多元，不足部分由台大醫院自籌。

雲縣府城鄉發展處長林長造說，住宿型長照機構預定地「機28公有地」約有1.3公頃，扣除私有土地約還有0.6公頃，已足夠建置長照機構，為簡化行政流程，縣府將請國產署撥用土地，縣府取得用地後再請託台大管理。