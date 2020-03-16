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因應新冠肺炎 台大雲林醫院今起加強管制進出查健保卡

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
因應新冠肺炎疫情，台大醫院雲林分院即日起加強門禁管制，逐一查驗進出人員的健保卡。記者李京昇／攝影
因應新冠肺炎疫情，台大醫院雲林分院即日起加強門禁管制，逐一查驗進出人員的健保卡。記者李京昇／攝影

因應新冠肺炎疫情，台大醫院雲林分院即日起加強門禁管制，逐一查驗進出人員的健保卡

台大醫院雲林分院表示，為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，逐一查驗進出人員的健保卡，請進入醫院民眾預備好健保卡以供核對旅遊史。

醫院入口處設置8處查驗健保卡，將有工作人員引導民眾快速通關，螢幕呈現綠燈即可進入醫院內，若為紅燈則依規定通報查核。

台大院雲林分院也提醒，請就診、陪探病家屬，進入醫院務必配戴外科醫療口罩，攜帶健保卡或身分證件，確認無接觸史，且紅外線體溫量測儀確認無發燒症狀，並衡量自身無呼吸道才能進入醫院。

另，院方為錯開門診尖峰期，病房探病時間每天開放兩時段，一般病房上午11點半到12點半、下午6點到7點；加護病房上午11點到11點半、下午7點到7點半。

健保卡 台大醫院 新冠肺炎

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