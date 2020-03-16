雲林六房媽祖過爐如期舉行 實名制限量

國內唯一沒有固定廟宇，每年過爐遶境超過十萬人參加的雲林縣六房媽過爐盛會，今天召開六房媽祖理監事及會員代表大會，因涉及新爐主權益，無法取消，所以今年5月3日過爐如期舉行，但只進行神尊及相關文物交接，遶境取消，過爐則採「實名制」限制參加人數。

列為國家重要民俗的六房媽祖過爐，因六房媽祖沒有固定廟宇供奉，每年農曆4月10日至16日選一天，由五股輪流建造紅壇供奉，每年媽祖過爐「搬家」，都會吸引超過十萬人隨香送駕。

由於國內各大宗教活動均已取消或延期，六房媽會理事長徐萬成指出，由於六房媽過爐期程制定是公約形成，延期或取消將影響五股輪值權益與義務，經擲筊確定5月3日過爐會如期舉行，只是為配合防疫，今年簡化所有過爐作業，並取消遶境，這也是百年來首度只過爐不遶境。

六房媽執行長謝永昌也表示，參與過爐的人須戴口罩並於入口處量體溫及手消毒，六房媽如期起駕過爐，當天將以「實名制」限制參加人數，內壇交接僅限「六房媽會理監事及股內代表」等登記在冊的人員，謝絕陣頭、信徒、香客等聚集，民眾可直接到土庫股新建的紅壇參拜，所有過爐作業過程也會公開以網路直播，以昭公信。