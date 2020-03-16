老屋立面質感添人味 台南鹽水完成32戶修繕

台南市政府文化局近年來投入歷史老屋立面改善，其中鹽水區6年來已投入940餘萬元，完成32戶修繕，讓地方整體歷史街廓景觀質感提升。

鹽水開發早，迄今仍保留許多清朝、日據時老建築；文化局為讓歷史街區、街景更有一致性，透過街區立面整修計畫，逐步恢復小鎮復古氛圍，民國103年辦理老屋立面整修作業，迄今在中正、三福、中山路，已有32戶完成修繕。

而文化局日前執行「月之美術館」計畫，更融入藝術創作，展現在地生命力，其留展作品「光陰使者」，也針對10餘間中正路老屋立面進行藝術作品裝置，以各家戶故事創造專屬家戶神獸形象。

例如，以往鹽水，有很多詩人吟詩聚會，南管音樂盛行，屋主曾是鹽水清平社及南聲社老師，傳承百年；還有老鹽水人印象深刻的錫鋪，雖然技藝並未傳承後代，但家人也一同守護記憶。另外，還有365天全年無休早餐店，是鹽水早先販售西式餐點早餐店，保存著許多鹽水人小時候早晨填飽肚子的回憶。