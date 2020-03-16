環科大時尚設計系製作創意口罩套 義賣所得捐雲林創世
環球科技大學時尚造型設計系，使用不同媒材元素，設計口罩套及口罩彩妝，並製作50個創意造型口罩套義賣，所得全數捐贈給創世基金會斗六站。
校方時尚系主任林泳瀠說，系上學生以「Health in Style健康時尚」為主題，在愛妮雅化妝品集團支持材料購買經費下，學生發揮創意結合彩妝、穿著特色造型服裝，製作出口罩套，呈現口罩也可以很時尚的創意造型。
學生們在林泳瀠號召下，學生紛紛捲起衣袖，以有限的時間設計，並製作完成了時尚又實用的口罩套，希望可以幫助創世基金會的公益募款，透過自己的力量拋磚引玉，讓社會大眾一起來關心。
時尚系大二學生何嘉敬表示，從馬來西亞來到台灣求學，一直都有注意到台灣人的愛心與溫暖，在得知創世基金會近來備受疫情影響，發票與善款的募集都雙雙下滑，決定用自己所學及專長，幫助創世及雲林的鄉親，感覺很有成就感。
創世斗六植物人安養院長張曉蓉說，因為新冠病毒疫情影響，原本預定辦理的大型活動紛紛延期或取消，第一季的募款進度也不如預期，感謝環球科大時尚系全體師生鼎力相助，製作時尚口罩套協助募集安養經費。
她表示，植物人約2小時要換一次尿布，每個人一天約需8至10片，邀請民眾一起認助時尚口罩套，支持每月植物人尿布。愛心專線05-5377-855。
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