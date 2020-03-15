產業向前衝／嘉縣水慈雲寶塔創新 法會像辦園遊會

嘉義縣水上鄉的慈雲寶塔民國82年成立，歷史悠久，但近年寶塔舉辦的法會，擺脫以往的沉悶悲傷氣氛，將法會辦得像場園遊會，執行總監蘇霈哲說，希望讓大家抱著輕鬆、祝福的心情，多回來看看家人，也改變寶塔給人肅穆的形象。

他說，過去傳統的法會，民眾拿祭品來祭拜，他們請師父來誦經，過程嚴肅，但是年輕人參與度不高，也有人不希望挑起悲傷的情緒，人潮逐漸減少。

慈雲寶塔首先改變的是把區域細分化，例如有「先人祭拜區」、「土地公祭拜區」、「菩薩祭拜區」和「代拜區」等，讓民眾依著指示「跑攤位」，並提供高爾夫球車，從停車場接駁民眾到園區內。

法會帳篷以紅、白和綠等顏色交織，製造活潑氣氛，新春法會時，還會掛上紅色祈福燈籠，法會還有祈福亭，民眾在印有Ｑ版地藏王菩薩的紅色紙卡上，可以寫上自己對未來的期許或是給親人的祝福等。

寶塔也設計「天國旅行箱」，幫民眾準備祭品，放在有質感的名牌手提包內，讓祭品擺放整齊又美觀，裡頭還放美金、台幣、美國運通黑卡等，改變以往用傳統金紙祭拜。

有些人長年在國外，但又很想孝順家人，因此設置「代替祭拜服務」區，由寶塔員工以諜文體例寫上亡者的名字，請師父誦經加持、押庫錢等，替亡者祈福，事後也會做成影片給民眾觀看。

「現在多了很多歡笑聲」他說，法會這2年改變後，好多爸媽都帶孩子們來參與，尤其法會結束後，過去都會有布施儀式，但他們從撒米改成撒糖果、餅乾等，小朋友都擁上來撿，變成一場親子嘉年華會。