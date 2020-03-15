青年展現熱情活力 台南市救國團舉辦飆舞觀摩

在青年節前夕，展現當代青年的熱情與活力，由台南市救國團主辦，真善美聯誼會承辦的「青春洋溢-勁歌熱舞」飆舞觀摩活動，今天下午4點在台南市立文化中心假日廣場熱鬧登場，熱愛跳舞的青年學生，以舞會友，展現年輕人的青春、活力與熱情。

活動由真善美聯誼會姊妹所表演的舞蹈揭開序幕，飆舞活動共同參與的有亞洲餐旅、港明高中、新營高中、台南高商、善化高中、土城高中、新營高工、興國高中、新營高中、臺南女中、後壁高中、新豐高中、聖功女中、崑山科大、南台科大、台南應用科大、..等17所大專校院、高中職學校社團組隊共襄盛舉。

這群充滿活力、熱愛跳舞的青年學生，透過苦學精湛舞技以舞會友，更展現年輕人的青春、活力與熱情，舞蹈節目精彩無比。

台南市救國團表示，青年是台灣未來的希望，本次活動除了給青年學子一個展現自己的機會，更希望藉著活動讓青年熱情與活力。