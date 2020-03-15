民雄農工5人制足球賽再奪冠軍 完成4連霸

嘉義縣民雄農工足球隊日前參與中學5人制錦標賽高中男子組冠軍戰，雖然主力黃侑威因傷無法上場，但最後還是以5比4勝過對手台北市復興高中，完成4連霸。

民雄農工校長鍾順水表示，改為5人制比賽後，近幾年越來越多團隊參賽，光初賽就有200多隊，競爭非常激烈，而復興高中教練與民雄農工教練朱家葦來自同一體系，兩校戰術基本相同，且復興高中在北部資源較多，加上民雄農工少了一名主力、這次球員以二年級居多經驗少，能獲勝很不容易。

鍾順水說，幸好寒假期間在地企業天晴能源贊助隊員前往日本進行移地訓練，學生那幾天與國外足球團隊比賽，學習他們的戰術，受益良多。