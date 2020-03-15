助弱勢勞工修繕 台南勞工局善用二手家具發揮效用

台南市政府勞工局長期結合各職業工會協力為弱勢勞工修繕房屋，近日更將整修後二手家具，提供給弱勢勞工使用，以發揮更大效用。

台南市木工業職業工會日前除協助善化區弱勢勞工打造活動式無障礙木坡道板，今天整理床板、彈簧床等二手家具提供安南區張姓勞工。張是勞工局日前接獲新樓醫院居服員所通報個案，因車禍且中風，臥室偏低在肢體起身移動非常不便。

經木工志工協助，整理搬運新的彈簧床並將床板架高方便起身移動。而大台南總工會副理事長陳美靜，也捐贈床包組、枕頭套，而金佰世企業也捐贈棉被，祝福張早日康復。

「發揮物盡其用精神。」勞工局長王鑫基說，市長黃偉哲長期關切弱勢勞工生活，勞工局除長期協助弱勢勞工修繕房屋，也連結大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會等一起推動。