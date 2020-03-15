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惡火焚毀老翁和心障兒棲身豬舍 義工團重建新家

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
口湖鄉年近7旬老翁的家被燒毀，和3名心障兒棲身豬舍，台灣心義工團百名義工合力為男子與家人建造一座新家，今天全村歡喜辦入厝，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉年近7旬老翁的家被燒毀，和3名心障兒棲身豬舍，台灣心義工團百名義工合力為男子與家人建造一座新家，今天全村歡喜辦入厝，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

雲林口湖下崙村68歲王姓男子，獨力照顧3個身心障礙兒子，今年初向人借住的家遭惡火焚毀，一家被迫棲身豬舍；村民發起購地並由台灣心義工團動員百名義工，為男子重建家園，今天交屋，全村像辦入厝一般辦桌慶賀，雲林縣長張麗善也包了大紅包賀喜「新居落成」，一片喜氣洋洋，老翁感動到落淚。

連日飄雨，百名義工不分彼此，有人裝修水電、有人鋪瓦築牆、打造衛浴，冒著19度低溫的海口寒風，義工的心熱滾滾，一點不覺得冷，就為趕在3天內完工。昨天一棟20坪3房兩廳的新家，終能呈現眼前，許多村民不敢相信如此快速的工程效率，更欣悅無家可歸的老翁，終能有個溫暖的家。

「這簡直是五星級住家！」義工團今天交屋，雲林縣長張麗善參觀新屋，大感驚喜，從臥室到廚房，完善備至，油米醬醋擺滿廚架，電鍋、電視、洗衣機、電動曬衣架、冰箱、新衣服、新床和電扇，一應俱全，張縣長說，不只蓋新厝，生活家具全都包辦，太週到了！

男子帶著兩個兒子踏進新家，不敢相信這一生能住上這麼好的房子，老淚不禁潸然，除了感謝還是感謝，村民動員來慶賀，口湖台灣鯛生態園區負責人許益豐更請來總舖師料理辦桌，積極協助購地建屋的村長王勝瑋、下寮文史協會理事長劉東騰等人也感動說「這完全展現了台灣善的力量！」。

台灣心義工團理事長尤瑞豐說，男子和3名心障兒相依為命，原就生活困頓，今年1月向親友借住的家一夕間被火吞噬，只能借居簡陋豬舍，義工團接獲下崙村長通報，號召全國義工，從無到有，出錢出力全力趕工，就為讓男子一家有個飴養晚年的窩。

「台灣心希望，築夢一個家」口湖旅居在外的義工陳鴻徽說，看到故鄉人失去了家，又重新走進義工攜手打造的新家，心情格外振奮。張縣長感謝再感謝，不太會表達的王姓男子，只笑著對大家說了簡短「有空來玩」，表達出內心無限的謝意。

王姓男子新家今天交屋，雲林縣長張麗善也包了紅包喜慶新居落成。記者蔡維斌／攝影
王姓男子新家今天交屋，雲林縣長張麗善也包了紅包喜慶新居落成。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團百名義工合力為王姓男子建造一座新家，昨天全村歡喜辦入厝，縣長張麗善也來慶賀，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團百名義工合力為王姓男子建造一座新家，昨天全村歡喜辦入厝，縣長張麗善也來慶賀，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
王姓男子和兒子坐在客廳，看到滿屋賀客，內心很感動。記者蔡維斌／攝影
王姓男子和兒子坐在客廳，看到滿屋賀客，內心很感動。記者蔡維斌／攝影
王姓男子和大兒子坐在新房間，感謝所有人的愛心。記者蔡維斌／攝影
王姓男子和大兒子坐在新房間，感謝所有人的愛心。記者蔡維斌／攝影
王姓老翁原有住家被大火燒毀，當時孤單的身影獨坐鄰家院前，怨嘆無家可歸。記者蔡維斌／翻攝
王姓老翁原有住家被大火燒毀，當時孤單的身影獨坐鄰家院前，怨嘆無家可歸。記者蔡維斌／翻攝
村民用辦入厝的心情，迎接王姓一家人住進新家。記者蔡維斌／攝影
村民用辦入厝的心情，迎接王姓一家人住進新家。記者蔡維斌／攝影
室內衛浴廚具設備齊全。記者蔡維斌／攝影
室內衛浴廚具設備齊全。記者蔡維斌／攝影
王姓男子看到新家設備週全，雲林縣長張麗善也來祝賀，男子露出難得笑容。記者蔡維斌／攝影
王姓男子看到新家設備週全，雲林縣長張麗善也來祝賀，男子露出難得笑容。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉年近7旬男子的家被燒毀，和3名心障兒棲身豬舍，台灣心義工團百名義工合力為他與家人建造一座新家，昨天全村歡喜辦入厝，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉年近7旬男子的家被燒毀，和3名心障兒棲身豬舍，台灣心義工團百名義工合力為他與家人建造一座新家，昨天全村歡喜辦入厝，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
廚架上擺滿油米醬醋，家電設備也一應俱全，雲林縣長張麗善直呼這是五星級的愛心之家。記者蔡維斌／攝影
廚架上擺滿油米醬醋，家電設備也一應俱全，雲林縣長張麗善直呼這是五星級的愛心之家。記者蔡維斌／攝影

義工 老翁

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