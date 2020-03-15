惡火焚毀老翁和心障兒棲身豬舍 義工團重建新家

雲林口湖下崙村68歲王姓男子，獨力照顧3個身心障礙兒子，今年初向人借住的家遭惡火焚毀，一家被迫棲身豬舍；村民發起購地並由台灣心義工團動員百名義工，為男子重建家園，今天交屋，全村像辦入厝一般辦桌慶賀，雲林縣長張麗善也包了大紅包賀喜「新居落成」，一片喜氣洋洋，老翁感動到落淚。

連日飄雨，百名義工不分彼此，有人裝修水電、有人鋪瓦築牆、打造衛浴，冒著19度低溫的海口寒風，義工的心熱滾滾，一點不覺得冷，就為趕在3天內完工。昨天一棟20坪3房兩廳的新家，終能呈現眼前，許多村民不敢相信如此快速的工程效率，更欣悅無家可歸的老翁，終能有個溫暖的家。

「這簡直是五星級住家！」義工團今天交屋，雲林縣長張麗善參觀新屋，大感驚喜，從臥室到廚房，完善備至，油米醬醋擺滿廚架，電鍋、電視、洗衣機、電動曬衣架、冰箱、新衣服、新床和電扇，一應俱全，張縣長說，不只蓋新厝，生活家具全都包辦，太週到了！

男子帶著兩個兒子踏進新家，不敢相信這一生能住上這麼好的房子，老淚不禁潸然，除了感謝還是感謝，村民動員來慶賀，口湖台灣鯛生態園區負責人許益豐更請來總舖師料理辦桌，積極協助購地建屋的村長王勝瑋、下寮文史協會理事長劉東騰等人也感動說「這完全展現了台灣善的力量！」。

台灣心義工團理事長尤瑞豐說，男子和3名心障兒相依為命，原就生活困頓，今年1月向親友借住的家一夕間被火吞噬，只能借居簡陋豬舍，義工團接獲下崙村長通報，號召全國義工，從無到有，出錢出力全力趕工，就為讓男子一家有個飴養晚年的窩。