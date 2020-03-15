距離住宅區僅20公尺 水上寬士村民抗議業者建基地台

嘉義縣水上鄉寬士村上百位村民今天上午抗議農地主不顧村民健康，租出距離住宅區僅20公尺的農地設置基地台，寬士村長黃榮郎表示，上周開始有怪手進入農地，結果竟然是要設置基地台，村民們紛紛向他表示，只要農地動工，村民不排除動用武力抗爭。

黃榮郎表示，寬士村設基地台一案已通過環評等使用許可，但寬士村有6、7000人，為水上人口最多的村莊，相關單位設置前卻不曾與地方討論，是包商上周一入場發現原來與村莊僅隔一條街，擔心民眾安全，才緊急通知黃榮郎前往了解。

水上鄉民代表陸怡蓁表示，農地主人不住在水上，卻把農地租給電信業者蓋基地台收租金，無法認同。嘉義縣議員黃榮俊表示，他們曾建議電信業者將基地台建在八掌溪畔等住戶較少的地方，但是當地地主不願意租借，明天黃榮俊將前往嘉義縣政府詢問此爭議相關處理辦法。

嘉義縣政府表示，農牧用地設置基地台業務屬國家通訊傳播委員會（NCC）權責，後續使用的同意撤銷或廢止，需由NCC根據「電信法」及「行動通訊網路業務基地台設置使用管理辦法」決定是否核准。