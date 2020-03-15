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23天湧27萬人次 白河林初埤木棉花今落幕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河林初埤木棉花季今落幕，23天估計湧入27萬人次遊客。記者謝進盛／攝影
台南白河林初埤木棉花季今落幕，23天估計湧入27萬人次遊客。記者謝進盛／攝影

台南白河林初埤木棉花季今天落幕，23天來估計湧入逾27萬人次。公所也把握機會宣傳，邀請各地遊客5月來白河賞蓮，感受「蓮鄉」白河不同風情。

與往年相較，今年林初埤木棉綻放較早，2月起陸續開花，花季期間雖有新冠肺炎影響，但木棉花道處於戶外開放環境，依舊吸引大批民眾至白河賞木棉花，白河區公所安排本月22日到3月15日花季登場，今天是最後一天，仍吸引不少遊客搶搭末班車賞花，估計花況約剩2成。

今年白河區公所也結合在地文化舉辦更多元活動，除推廣在地農特產品及文化，也吸引愛好攝影者，在木棉花道上捕捉最美一刻，今年舉辦「白河好時光」攝影比賽，活動收件至4月15日止，詳情可參考公所網站https://baihe.tainan.gov.tw

公所表示，雖然木棉花賞花期即結束，但白河蓮花季接續在5月即將綻放，熱鬧揭開「花季二部曲」，預計將再創白河花季榮景。公所特別感謝花季這段時間白河警分局協助交通管制、市府環保局提供流動廁所及借用裝置藝術，以及玉豐社區發展協會對於木棉花道周遭環境的維護，相信會有更多人來「蓮鄉」白河賞遊。

台南白河林初埤木棉花季今落幕，23天估計湧入27萬人次遊客。記者謝進盛／攝影
台南白河林初埤木棉花季今落幕，23天估計湧入27萬人次遊客。記者謝進盛／攝影
台南白河林初埤木棉花季今落幕，23天估計湧入27萬人次遊客。記者謝進盛／攝影
台南白河林初埤木棉花季今落幕，23天估計湧入27萬人次遊客。記者謝進盛／攝影

白河 攝影比賽 賞花

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