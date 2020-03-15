台南河樂廣場才開放燈具被坐斷 市府急擬新規定

台南市中西區剛開放的河樂廣場受到好評，吸引許多民眾前往遊玩，但也衍生出不少亂象，像是燈具被民眾拿來當椅子而坐斷、寵物在水池裡便溺等，為了維護品質，市府除了訂出許多新的規定，並將自下周二（17日）起，每周二休園一天，全面清潔環境。

台南市政府都市發展局指出，市長黃偉哲認為要讓市民擁有更好的廣場休閒空間，必須適當規範，例如全區禁止吸煙；水池邊景觀燈嚴禁靠坐、站立，以避免破壞；B1層禁止寵物落地(必須置於袋內手提)；7歲以下兒童進入水池空間應有家長陪同，並禁止直排輪及滑板(車)進入B1層；另外，地面層廣場禁止車輛騎乘及停放。