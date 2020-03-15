解決水患沈疴 南市水利局加強三爺溪整治

流經台南永康、仁德間的三爺溪，因地形影響多年來淹水不斷，台南市政府持續加強整治，陸續完成護岸加高及抽水站等應急及治理工程，目前萬代橋以上整治已告一段落，可望有效改善水患。

台南市政府水利局表示，三爺溪沿線人口稠密，市長黃偉哲相當重視三爺溪治水，透過「前瞻基礎建設計畫」向中央爭取整治經費，將萬代橋下游河段至二仁溪匯流口納入治理工程，並與中央分工合作，力拚2025年汛期前全完成。

水利局說，目前主要進行施工作業的範圍為三爺溪萬代橋至塗庫仔排水區段，工程包括由水利署第六河川局辦理的右岸治理，以及市府水利局代辦的「三爺溪排水治理工程-萬代橋至塗庫仔排水護岸整治工程」左岸工程。

其中，左岸工程已於去年12月底完成發包及開工，工程全長約952公尺；採用懸臂式擋土牆工法，透過老舊護岸改建、渠底清淤浚深及既有橋梁改建，增加排水斷面，加速洪水排放效率，整體工程預計2年後完工，屆時可望降低淹水面積約20公頃，保護逾2000人生命安全、減少10億元以上財產損失。