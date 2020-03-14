新冠疫情衝擊下轉換跑道 小勞工無奈卻踏實的聲音

楊姓男子讀汽車修理，畢業後不想每天髒兮兮，到科技業工作，從事機台組裝，但接連發生中美貿易戰與新冠肺炎疫情，工作日縮減，甚至沒機會上工，只好回到汽車修理業。雖然每天又是髒兮兮，他說，心情不一樣了，工作穩定最好。

楊說，看到很多親友都在科技業服務，好像收入滿多的，自己畢業後也跟著踏入，由於自己學的是汽車修理，就從事機台組裝。但因所任職的公司屬科技公司的下線廠商，負責為新廠房組裝機台，因此自己算是派遣人力，以工時計算薪資；但即使1個月上班20天，也有3萬多元收入，不過，因要身著無塵衣工作，其實並不輕鬆。

去年因中美貿易戰，公司生意受影響，接著今年元月起又發生新冠肺炎疫情，使部分建廠進度受影響，造成上工天數少，甚至沒機會上工，他和多位同事認為這樣下去不是辦法，紛紛離職。他說，因自己有丙級汽車修護證照，經親友介紹，馬上找到汽車修護的工作，雖然又回到過去打工時，每天都是髒兮兮，不過心情踏實，精進自己的汽車修護能力，為以後做準備。