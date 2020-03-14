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台南人現在忙追景 將軍橘紅木棉花海加學甲黃金小麥田

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南將軍區木棉花道吸引民眾拍照。記者吳淑玲／攝影
台南將軍區木棉花道吸引民眾拍照。記者吳淑玲／攝影

紅紅的花開滿了木棉道，台南將軍區公所今天在苓仔寮木棉花道舉辦「紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，將軍區素有胡蘿蔔的美名，又適逢木棉花開，今年首度結合兩者特色成為新亮點，市長黃偉哲冒雨拔蘿蔔，鼓勵大家來木棉花故鄉欣賞橘紅花海；還趕行程行銷學甲小麥產業文化節，明天還有一天的活動。

台南鹽分地帶將軍區素有「胡蘿蔔的故鄉」之稱，栽種面積達270公頃，產值近8千萬元，3月紅蘿蔔盛產季，又適逢木棉花開，台南市府今年首度結合木棉花與紅蘿蔔二項在地特色，舉辦「將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，以新亮點行銷產業。

將軍區長洪聰發表示，將軍區內約種植有1900棵木棉，每年2至3月木棉花盛開，二條木棉花道主要集中在苓和里及將軍國中前的木棉花道，除可賞花也可體驗木棉花枕頭製程介紹，花期可到3月底，吸引很多人來賞花及拍照。

黃偉哲今天趕場，「學甲小麥產業文化節」在光華里登場，當地不只以蜀葵花出名，近年來推廣種植小麥，耕作面積達150公頃，規模為全台數一數二，黃澄澄的小麥田隨風搖曳，如一片黃金波浪，每年此時也吸引攝影愛好者來拍照，打響知名度。

農業局表示，學甲區小麥栽種品種為「台中選二號」，由台中農業改良場育成品種，為非基因改造小麥，採收期間農友自行送檢農藥殘留檢驗，農會在原物料源頭做好把關，主要契作供應給金門酒廠、及國內麵粉加工廠。

學甲還以虱目魚聞名，區內有小葉欖仁綠色隧道、葉王交趾陶文化館、頑皮世界野生動物園、學甲濕地等景點，可順 道一遊。

台南學甲區小麥田栽種面積達150 公頃，成熟麥田散發黃金光澤。圖／農業局提供
台南學甲區小麥田栽種面積達150 公頃，成熟麥田散發黃金光澤。圖／農業局提供
台南將軍區木棉花盛開。記者吳淑玲／攝影
台南將軍區木棉花盛開。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（前排左三）冒雨行銷將軍胡蘿蔔。圖／農業局提供
台南市長黃偉哲（前排左三）冒雨行銷將軍胡蘿蔔。圖／農業局提供
台南將軍區木棉花道。記者吳淑玲／攝影
台南將軍區木棉花道。記者吳淑玲／攝影
台南將軍區木棉花盛開。記者吳淑玲／攝影
台南將軍區木棉花盛開。記者吳淑玲／攝影

軍區 爭鮮 黃偉哲

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