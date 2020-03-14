雨下不夠多！嘉義蘭潭、仁義潭仍渴防疫勿忘節水
嘉義縣市昨天開始出現降雨，稍微緩解蘭潭、仁義潭水庫長期未雨壓力，自來水公司第五區管理處副處長張煥獎表示，仁義潭水庫有效蓄水量約955萬噸；蘭潭水庫有效蓄水量約430萬噸，目前兩水庫合計有效蓄水率約40%，略高於去年同期。
他說，仁義潭及蘭潭均屬離槽水庫，導水過程設有沉砂池，去除絕大部分懸浮固體及砂石，實際僅極微量進入水庫，但因大自然因素仍有部分淤砂，近期仁義潭水庫正委託包商行水庫清淤，因此蓄水量刻意降低，流放至蘭潭水庫。
張煥獎說，2座水庫每天約須出水約13萬噸，近期雨勢並不大，預估後續增加約20至30萬噸、數量並不多，主因前陣子乾旱期太久，多數雨水被土地先吸收了，目前防疫期間用水量比平常略多，呼籲民眾除必要用水丶清洗，仍要節水、珍惜水資源。
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