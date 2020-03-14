雨下不夠多！嘉義蘭潭、仁義潭仍渴防疫勿忘節水

嘉義縣市昨天開始出現降雨，稍微緩解蘭潭、仁義潭水庫長期未雨壓力，自來水公司第五區管理處副處長張煥獎表示，仁義潭水庫有效蓄水量約955萬噸；蘭潭水庫有效蓄水量約430萬噸，目前兩水庫合計有效蓄水率約40%，略高於去年同期。

他說，仁義潭及蘭潭均屬離槽水庫，導水過程設有沉砂池，去除絕大部分懸浮固體及砂石，實際僅極微量進入水庫，但因大自然因素仍有部分淤砂，近期仁義潭水庫正委託包商行水庫清淤，因此蓄水量刻意降低，流放至蘭潭水庫。