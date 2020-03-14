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準備看日環食倒數100天！今年夏至日環食帶通過嘉義市
嘉義市府今天在北香湖公園，舉辦「2020諸羅春分天文日」活動，並宣告6月21日登場的「日環食」開始倒數，進行「日食過百、幸福99」破冰儀式，由市長黃敏惠等人共同持鎚敲碎冰雕，宣布邁入倒數100天。
2020年「夏至」在6月21日，當日太陽將直射北回歸線，「環食帶」正中央 剛好通過嘉義。根據天文科學估算，6月21日下午2時49分起，將可觀測日環食「初虧」階段景象，直至下午5時25分「復圓」完成，全程2小時39分鐘。
黃敏惠表示，嘉義位處北回歸線經過地，環食帶中心線通過嘉義市上空，嘉義市是全國最佳觀看日環食城市，錯過這次機會，想在台灣再見到這天文奇景，必須再等200年。
嘉義市府教育處長林立生表示，春分日活動由市政府及科技部「科學x志工 愛與知識永不止息」南區服務計畫辦公室團隊、嘉義天文教育聯盟合作，邀請全台天文科學館所、社團及嘉義市縣各校科學志工隊共62個單位，在北香湖公園設置活動攤位，做闖關以及宣導。
他說，嘉義市超過3分之2以上國小學生，每學期都參與天文教學活動，今天配合政府防疫政策，邀請學校護理師、志工在入口處量體溫、酒精消毒，額溫超過37.5度無法入場。
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