弱勢老舊住家遭祝融 台灣心義工團助重建家園
雲林縣口湖鄉下崙村68歲王姓老翁去年底住家火災，因家境貧困無力重建。台灣心義工團獲悉動員義工協助重建家園，將於明天交屋，讓老翁與身心障礙的兒子有個溫暖的家。
社團法人台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，王姓老翁與妻子離異30多年，育有3子，大兒子領有重度身心障礙手冊，另外兩個兒子漂流在外，很少回家。老翁父子兩人借住親戚的老舊三合院，不料去年12月中旬前發生火災，房屋及家當付之一炬，只得借住親戚家的豬舍旁。
尤瑞豊指出，義工團接獲當地村長通報，考量老翁年老體弱，兒子都無謀生能力，平時僅能靠老翁打雜工、依賴社福補助勉強度日，根本無法重建家園，動員義工進駐協助重建家園，預計明天交屋。
依所擬重建計畫，原採原地重建，但拆除後基地狹小，工程車進出不易，污水廢水排放不易。在當地「下寮仔文史促進會」及村長等地方人士奔走，共同出資購買順寮段基地，登記大兒子名下做為蓋房基地，讓老翁大兒子未來能長期平安的居住下來。
義工團這幾天連日趕工，包括房屋鐵材組裝、屋頂外牆封板、水電管路預製、水泥灌漿、廚房浴室牆壁預置。義工今天也在義工團臉書PO文「就算下雨、就算變冷，我們還是要回來，為了年近7旬的王老先生一個家的願望；有義工家人們的付出與努力，我們就要把王老先生被火燒毀的家蓋回來了」。
台灣心義工團由尤瑞豊創辦，他在2016年7月有感於尼伯特颱風重創台東，發動友人前往台東、蘭嶼災區協助災民重建家園，並於2017年1月經向內政部申請通過成立社團法人。
「台灣心希望，築夢一個家」是義工團口號；希望讓每個受助家庭免費擁有一個堅固的家，是義工團成立宗旨。主要針對弱勢族群、家庭個案提供修建住所、改善基礎生活環境，以及為偏鄉學校營造完善的課輔教室等公益服務。
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