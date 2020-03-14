阿里山森林小精靈一葉蘭綻放 飯店栽植比保育區早開花

阿里山森林遊樂區櫻花季登場，遊客目光集中在主角櫻花，忽略台灣特有野生一葉蘭，朵朵紫紅一葉蘭綻放，一葉一花特徵吸睛，今年阿里山高峰大飯店人工栽植的數百棵一葉蘭，較自然保育區一葉蘭提早綻放，吸引遊客觀賞。

嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂經營高峰大飯店，利用自然地形在飯店後方陰濕草坡苔蘚地栽植數百棵一葉蘭，形成花牆，這幾天陸續綻放，陳昆茂說，一葉蘭栽植3、4年，阿里山是一葉蘭原生地，每年此時開花，花期約3周。

嘉義林區管理處阿里山工作站說，一葉蘭自然保留區目前還未開花，自然保留區是依「文化資產保存法」，為保存一葉蘭野外族群及基因設立，位在森林鐵路眠月線沿線，距阿里山火車站約5公里。

一葉蘭繁殖力強，除了行有性生殖靠種子傳播，也能靠假球莖行無性繁殖；假球莖一般可供植物貯水與儲藏養料，繁殖方式是從假球莖側生出新球莖，或自假球莖頂端生出小球莖，一葉蘭一個假球莖只會長一片葉子，通常只開一朵花。