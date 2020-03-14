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台南忠義國小105歲樹爺爺奄奄一息 水管噴霧救生機

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市忠義國小105歲老榕樹，10年前仍茂盛。圖／晁瑞光提供
台南市忠義國小105歲老榕樹，10年前仍茂盛。圖／晁瑞光提供

台南市忠義國小有棵105歲的老榕樹，去年罹患褐根病，農業局改善棲地並施藥，但日前老榕樹突然大量落葉，幾乎成枯狀，立即搶救，在樹幹設水管噴霧，希望讓氣根得到水分，繼續往下生長，成為導根。農業局表示，經診斷，病情嚴重，樹根上方已看到病菌子實體，希望能搶救成功。

台南孔廟園區內有數棵老榕樹，其中以孔廟前及忠義國小西南側的老榕年紀最大，但孔廟前的老榕樹罹患褐根病，雖然花了至少5、6百萬的經費搶救，仍在10年前死亡，也使孔廟前最重要的地標消失。而忠義國小這棵老榕，10年前也因棲地不佳，一度生病，經台南社大與校方合作，將棲地改善，再現茂盛樹冠。

3年前梅雨季因連續下雨，疑因地下排水不佳，造成樹根無法呼吸，一度大量掉葉，經去除旁側水泥地，改善棲地又恢復健康。但去年再出現病狀，經農業局請專家診斷，確認罹患褐根病，立即投藥、改善棲地來救老榕，並且以鐵架支撐樹幹，雖然再現生機，但綠葉不再茂盛。

上周老榕卻突然大量落葉，農業局前往診治，發現樹幹基部上方已有腐朽菌的子實體，研判病情嚴重，下方根系難以輸送水分到上方，造成大量樹葉掉落。為此，立即從樹旁校舍2樓拉水管到樹上，分成6支小水管，視天候，不定時噴水霧，滋潤氣根，希望讓氣根能繼續生長，最後能形成導根。森林及自然保育科長楊錦樹表示，未來每周都派員會去現場了解生長情形，掌握狀況，希望老榕樹能恢復生機。

台南社大海廢召集人晁瑞光依過去搶救孔廟老榕的經驗，建議地面部分勿澆水，上方噴水霧即可，也是最好的支持性療法。校長劉明道表示，老榕樹是校友的共同記憶，去年底學生也寫卡片祈福，今年是忠義國小建校80周年，期望樹爺爺能度過難關，一起歡度校慶。

台南市忠義國小老榕樹奄奄一息，農業局架設水管噴霧，滋潤氣根。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小老榕樹奄奄一息，農業局架設水管噴霧，滋潤氣根。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小105歲老榕罹患褐根病，樹葉大量掉落到成枯狀。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小105歲老榕罹患褐根病，樹葉大量掉落到成枯狀。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小105歲老榕罹患褐根病，樹葉大量掉落到成枯狀。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小105歲老榕罹患褐根病，樹葉大量掉落到成枯狀。記者鄭惠仁／攝影

孔廟 復健 梅雨

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