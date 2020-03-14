影／白色情人節最美情書 文元國小學童為安南醫護打氣
適值新冠肺炎疫情防疫期間，今天也是白色情人節，台南市安南醫院收到來自文元國小511班同學合作手繪一張「大情書」，用大大的「加油」二字為正努力防守新冠肺炎疫情的醫護同仁打氣，令醫護同仁感動不已，個個比出愛心手指的大合照，回贈學童，直呼這輩子最甜蜜的情人節了。
這只大大情書，在白色情人節的前夕寄抵醫院護理部，令護理人員驚喜不已。院方提起箇中原委，文元國小511班有學童的母親就在該院服務，有感於防疫期間醫護人員的辛勞，在老師的協助下，學童趁此機會合作手繪大海報，向所有的醫護人員致意。
海報上圖文並茂，學童寫道「醫護人員加油」、「請保重自己的身體」，同時不忘寫道「病毒走開」，老師也藉此機會教育，師生共同為防疫第一線的醫護人致上最高的謝意。醫護人員收到別開生面的大情書，感到很窩心，個個比出愛心手指，回贈大合照及錄製影片，感謝文元國小511班的學童打氣。
安南醫院護理部主任張嘉蘋也是台南市護理師公會理事長，代表收下這封情書，她感謝各界支持，醫院各個工作崗位上的同仁會勇敢奮戰，不間斷守護大家健康。院長林瑞模不忘愛的叮嚀，提醒所有小朋友，記得要遵守校園防疫規定，請勤洗手，室內同學密集的地方要戴口罩，進出校園也要量體溫。
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