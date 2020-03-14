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六房媽熔258兩金子成每塊1公斤金磚 市價超過1500萬元

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
六房媽會今天把信徒10多年來信徒捐贈的金牌，熔成每塊1公斤金磚，共熔了258兩金子，價格超過1500萬元。圖／廟方提供
六房媽會今天把信徒10多年來信徒捐贈的金牌，熔成每塊1公斤金磚，共熔了258兩金子，價格超過1500萬元。圖／廟方提供

「六房媽」是雲林縣重要宗教民俗，今天將10多年來信徒捐贈的金牌，熔成每塊1公斤金磚，共熔了258兩金子，價格超過1500萬元。

雲林六房媽由雲林斗南、土庫、大埤、斗六、虎尾等5鄉鎮34庄頭，分成5股輪流奉祀，輪值股的爐主搭建紅壇供奉，在農曆4月10日到16日選擇一天更換供奉地稱為過爐，其中熔金也是六房媽特有文化。

六房媽會理事長徐萬成等人，今天在在六房天上媽祖斗南股紅壇，舉行熔金活動，並點交10幾年來信徒贈送的金牌；徐萬成說，篩選掉62兩有紀念價值的金牌，今天共熔了258兩金子，以目前每兩5800元，價格超過1500萬元。

他表示，昨天是先將金牌從銀行保險箱取出，寄放在派出所，今天上午再由警察護送到會場，除六房媽會理監事外，也有不少信徒前來觀禮。

六房媽會秘書長謝永昌表示，每年六房媽都會有信徒贈送金牌，數量多到保險箱幾乎放不下，因此為讓數目更透明，與方便清點收藏，才會把金子以每塊1公斤熔成金磚。

六房媽會今天把信徒10多年來信徒捐贈的金牌，熔成每塊1公斤金磚，共熔了258兩金子，價格超過1500萬元。圖／廟方提供
六房媽會今天把信徒10多年來信徒捐贈的金牌，熔成每塊1公斤金磚，共熔了258兩金子，價格超過1500萬元。圖／廟方提供

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