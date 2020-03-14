新冠肺炎造成豬價低迷 黃偉哲：請農委會暫停新場申請

台南市長黃偉哲今天與立委郭國文、賴惠員、議員吳通龍、議員陳秋宏等人與台南市第八養豬合作社理事主席李宗義，台南市養豬協進會理事長顏瑞進、第三養豬合作社理事主席黄森田、白河養豬生產合作社理事主席曾勝誠及養豬農民座談，指示農業局協助辦理豬肉行銷及持續向中央爭取相關經費，以提振豬價。

黃偉哲表示，針對近期豬隻批發價格低靡，因應措施包含：一、持續協助養豬產業團體辦理促銷活動。二、配合農委會啟動多元產銷調節措施：收購過重肉豬屠宰凍存、協調減供及淘汰種母豬等。三、配合農委會「利息補貼措施」政策，市府輔導符合規定的畜牧業，給予最長1年免息或部分免息。四、為提高養豬生產效能、減少汙染、提升生物安全及安心檢驗強化行銷等面向，將協助養豬業界向農委會爭取經費相關設施設備，以達到產業升級效果。五、依畜牧產業的共識，將向農委會協調公告「暫停受理新設置養豬場」政策，以達產銷平衡，長期穩定畜牧（含豬隻）在養數量。

農業局表示，國內豬價從2018年底爆發的非洲豬瘟，到現在的新冠肺炎，致民眾減少外出用餐及延後開學等因素，市場豬肉需求量下降、豬價偏低，影響養豬農民收入，根據農委會調查，台南市有607場占全國8.98%，總頭數60萬1622頭占全國10.91%，場數及頭數均為六都第一。根據農委會畜產行情資訊網，今年3月上旬豬價平均每公斤約為57元，較去年同期平均價格約為63元減少8.98%，與去年整年平均毛豬價格約70元相比減少16.77%。

農業局長謝耀清表示，為穩定豬價提高養豬農民收入，已主動函請農委會啟動總量管控，暫停受理新設置畜牧場，補助畜牧場設備升級，另成立畜牧場飼養管理輔導團隊，在不增加總場數的狀況下，讓畜牧業的品質與產量能夠提升。黃偉哲也呼籲正值豬肉價廉味美時節，請民眾多多選購國產豬肉。