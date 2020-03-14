影／管樂攝影頒獎 黃敏惠：在孩子心中播撒藝文種子

「2019 嘉義市國際管樂節攝影比賽」及「2019全國燒烙大賽」今天上午頒獎，嘉義市長黃敏惠提起當年就讀嘉義國中參加鼓棒隊，雖不是鼓棒隊重要成員，但因為參與過，就像在生命中播下1棵種子，許多年後就會成長、會開花結果，這也是她致力嘉義市推廣管樂節的原因。

黃敏惠今天頒獎給攝影比賽及燒烙大賽得獎者，會後參觀得獎作品，稱讚創作者攝影角度真的很特別，能抓住瞬間美感，當她看到其中1張得獎作品，剛好拍到儀隊大跨步鏡頭，笑著說「忍不住想跟著把腳抬起來」，並回憶當年參與學校鼓棒隊，踩街美好時光，每次活動都是一個故事，也會在孩子心中播下藝文種子。

嘉義市攝影學會理事長黃英聰表示，現在數位攝影方便，大家拍的數量都多，想拍攝好作品若能「靠近」，效果更好，另許多攝影師也會與被攝影者溝通，呈現獨特影象，像金牌作品的角度就很獨特、有趣，另外就是掌握瞬間美感，畢進許多獨特表情、景像只在那一剎那。

攝影金獎吳坤富「圓之美」，銀牌獎劉昭君「比利時樂團」、陳國峰「超萌隊伍」；銅牌獎吳仁發「媽媽真辛苦來參加踩街活動」、曾義化「國際管樂嘉年華」、銅牌獎洪年宏「逗趣表演」。

全國燒烙大賽，金牌獎李淑敏「鼓動青春．吹響人生」，銀牌獎陳春燕「宇宙心鼓」、蘇宜涵「韶韻之旅」，銅牌獎汪佳如「琴聲意境」、銅牌獎江柔幸「森林動物交響曲」、銅牌獎翁松稚「song 灸」。