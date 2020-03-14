台南江家古厝祭祖防疫優先 200年來首度喊停

武漢肺炎疫情蔓延，傳承逾200年的台南江家古厝清明掃墓祭祖，今年首度喊停，江家古厝祭祀公業法人管理委員會理事長江晉清今天證實，管委會已於3月上旬開會做出相關決定。

江晉清今天向中央社記者指出，目前楠西區江家古厝聚落還有30多戶人家上百人，多是老一輩的人，年輕人多在外面打拚，每年清明才聚集掃墓祭祖，人數多達數百人，遠在國外的子孫多在3月下旬返台，國內子孫則是在清明前才返鄉。

江晉清表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，管委會3月上旬開會決定今年清明掃墓祭祖喊停，江家宗親們也多表認同，這也是江家古厝聚落200多年來首次取消清明掃墓祭祖。

鹿陶洋江家古厝是公認全台最大且保存相當完善的傳統閩南式大型傳統農村聚落，占地3.5公頃，保留數百年來的土角厝、竹編厝及日治時期的紅磚屋、洗石子屋，仿佛是台灣農家建築變遷的縮影，已被列為歷史聚落。

江家繁衍24世，源於中國福建，渡海開基的江棋壽是第12世；各房子孫始終維繫傳統農業社會家族結構，整個古厝群包括土角厝、磚墻、鐵皮屋、混凝土墻、竹編墻等10餘種建築格式，更保留200多年前舊形制的月眉形蓮花池，是過去農家必備的貯水池。