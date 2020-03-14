台南新營區公所「幸福降臨」蘭展 3顆小水珠如天降甘霖

響應2020臺灣國際蘭展「遍地開花」行動，到台南新營區公所也可以看到微型蘭花，邀請國際蘭展孫銘鴻及張秉鏵老師設計佈展，主題為「幸福降臨」，三顆小水珠自天落下，如天降甘霖滋潤大地，民眾洽公之餘也能欣賞美麗的蘭花。

新營區長魏文貴表示，現在正值春暖花開的季節，台南市政府發揮創意，讓因疫期延後的國際蘭展走出來，在新的地點展出，讓更多人看見蘭花之美。透過不同蘭花品種的色彩與造型，打造優雅、溫馨的辦公環境氛圍，營造出豐富的層次與生動的變化。

只要有水，土地自然會長出供給人們生活的種種，只要有信心沒有征服不了的險境。新營區公所微型蘭展主題「幸福降臨」，象徵在在台南廣闊的農產之地，展現強有力的生命韌性。花藝將配合花期展出，讓來洽公的民眾也能欣賞到蘭花優雅的風采。