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疫情又下雨 阿里山櫻花季第一個假日遊覽車屈指可數
今天是嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季開鑼第一個周休假日，碰上新冠肺炎疫情升溫，上午又降雨，上山賞花遊客較往年大減，嘉義林區管理處統計，上午共2565名遊客入園，遊覽車只有10輛，與往年假日逾百輛遊覽車上山盛況，冷熱落差很大。
縣警局配合公路總局在阿里山公路台18線，執行交通管制措施，上午降雨，大型遊覽車少，大多是轎車，車行緩慢順暢；嘉義氣象站說，阿里山累計降雨34.5毫米，是嘉義雨勢最大地區。
上午降雨不斷，遊樂區停車場停滿轎車，遊客紛紛撐傘賞花，澆不熄賞櫻熱情，遊客說，疫情發生待在家悶久了，雖碰上下雨，但能上山觀賞美麗櫻花，看到粉紅色、桃紅色、白色的櫻花，心情愉快。
「以往花季假日都有逾百輛遊覽車，現在差很多」，在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，今晚遊樂區飯店旅館訂房率超過9成，大多是散客，受疫情影響，平時假日訂房人數差很多，現在無陸客團，國內旅遊團客也減少最多。
林管處花季期間採取每日遊客總量管制，總量標準人數共1萬6000人，其中團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人，加上管制時段外上山民眾2000人，今天上山遊客連管制人數一半都不到；阿里山賓館前櫻王已開花6成，花季到4月10日止，林管處每周在賞櫻景點辦小型音樂會。
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