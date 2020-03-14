林管處辦植樹活動 要在台南善化種4公頃原生樹木

林務局嘉義林區管理處今天在台南市善化區益民寮國有地舉辦植樹活動，種植光蠟樹、相思樹、欅木等喬木、灌木等台灣原生苗木650株，預計植樹面積高達4公頃，樹種10餘種多達6500株到8千株，台南市長黃偉哲除了「講解種樹的好處」，還帶大家冒雨種樹，呼籲多種樹，「營造一處適合多樣野生動物棲息的森林，期待在已開發的都市中成為方舟新樂園」。

這項名為「森活大樹聚、方舟新樂園」的活動邀請國營事業與眾多民間單位、企業基金會與有互動人士約650人參與，在大片空地上植樹，「並為現地原生大樹進行修枝、護樹」。

這次活動還表揚長期響應山林植樹造林，認養國有林造林的安夏和科技、勝得棻國際、璨揚企業、關子嶺崁頂福安宮。也頒發年度社區林業績優社區，優等獎台南市生態旅遊發展協會、甲等獎嘉義縣阿里山茶山社區發展協會，表彰長期協助落實社區營造，維護生物多性的貢獻。