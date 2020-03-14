快訊

歐洲27國及杜拜 17日起入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情又下雨故宮南院寫生賽一波三折 家長：助人氣回籠

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫。記者魯永明／攝影
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫。記者魯永明／攝影

新冠肺炎重創嘉義縣故宮南院營運，上午首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫，孩子首次入館寫生，感到新鮮有趣；家長說，防疫期，寫生比賽有助人氣回籠。

故宮南院原計畫去年10月舉辦寫生比賽，配合張大千展，後延期配合春節檔期清明上河圖特展，預定228連假舉辦，讓參賽親子可以在園區橋上作畫，豈料，碰上疫情，延到今天舉辦，又碰上下雨，只好從戶外改到館內寫生。

為因應防疫，入口設置紅外線體溫儀器監測，提供乾洗手及消毒酒精，許多家長不放心與孩子都戴口罩參賽，親子大多來自嘉雲縣市，有學校校長老師帶隊參加，學生分散在館內一樓、二樓、地下室兒創中心等地，拿彩筆、蠟筆作寫，下雨的故宮南院別有一番矇矓美。

家長說，寫生碰上疫情，內心一開始有些害怕，但入館看到院方高規格防疫做為很放心，辦寫生賽，有助人氣回籠，比賽後可以參觀展覽。小朋友說「首次戴口罩進故宮寫生，很特別！」

寫生比賽從上午到下午5點結束；故宮南院科長于秉儀說，南院首次舉辦寫生賽，碰上疫情降雨，改到館內，參賽人數未超過中央疫情指揮中心要求停辦的千人，規畫比賽分散地點，參賽者完成作品邀請美術專家學者評分，優勝者名單公布官網，作品在兒創中心展出。

故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫，入口設置紅外線體溫儀器監測。記者魯永明／攝影
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫，入口設置紅外線體溫儀器監測。記者魯永明／攝影
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫。記者魯永明／攝影
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫。記者魯永明／攝影
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫。記者魯永明／攝影
故宮南院首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫。記者魯永明／攝影

故宮南院 疫情 親子

延伸閱讀

保三獲贈防疫包 員警直呼「揪甘心」

疫情重創故宮 故宮南院數位博物館啟動化危機為轉機

外資逆勢買超股 下周人氣焦點

百年麗水漁港沒落 新景點找回人氣

相關新聞

「已很多天沒半個人上門」 南科知名餐廳推百元便當

在台南科學園區經營多年的總理大餐廳遭遇新冠肺炎疫情衝擊，營業廳「已經很多天沒半個人上門」，十分慘淡；業者只好推出從來沒賣...

疫情又下雨 阿里山櫻花季第一個假日遊覽車屈指可數

今天是嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季開鑼第一個周休假日，碰上新冠肺炎疫情升溫，上午又降雨，上山賞花遊客較往年大減，嘉義林區...

疫情又下雨故宮南院寫生賽一波三折 家長：助人氣回籠

新冠肺炎重創嘉義縣故宮南院營運，上午首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子...

照顧3身心障礙兒家還被火燒毀 台灣心義工暖心重建家園

雲林口湖下崙村41年次的王姓村民，照顧3個身心障礙的兒子，今年1月住家遭逢祝融，家境貧苦的他們，只能一家借住豬舍；台灣心...

台南夜市是觀光指標 經發局採取這些作為減少疫情衝擊

台南市傳統市場與夜市是很多市民及外地遊客採買和逛街吃美食的場所，但民眾認為，有不少比例攤商沒戴口罩，台南市經濟發展局表示...

台南市推自立脫貧方案 助弱勢學生展翅高飛

台南一名林姓學生雙親因公司結束營業，面臨中年失業，加上外祖母罹患失智症，須由母親全天照顧，家庭經濟只能靠父親從事水電臨時...

新冠肺炎嚴峻斗南菜脯媽取消遶境 周邊攤販也受影響

新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣斗南順安宮今天舉行委員會，並提案今年取消往例的農曆3月21日遶境祈福和各項慶典活動，周邊的菜圃攤...

疫情重創故宮 故宮南院數位博物館啟動化危機為轉機

新冠肺炎疫情重創故宮，院長吳密察日前在立法院報告，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘...

影／80歲加拿大牧師騎小綿羊傳福音 嘉義服務57年

加拿大籍牧師馬大衛，57年前神學院畢業，就隨父親腳步來台到嘉義傳福音，隔年遇白河大地震雖受驚嚇，卻更堅定傳福音信念，並在...

櫻花盛開成山鳥美食 阿里山花季登場賞花觀鳥可愛迷人

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季登場，除綻放的櫻花亮麗迷人，樹上各種山鳥吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守阿里...

風機擾民 雲議會建議設置審查原則

中央政府陸續在沿海裝設風力發電機，雲林沿海居民昨到雲林縣議會陳情，指發電機風切噪音轟轟叫，影響健康，議會建議縣府訂定「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」，指現行風電環評規定設風力發電機距村落僅250公尺，近年風電設施愈做愈大，應距村落1千公尺以上。縣府表示會轉中央參考。

南方好食尚／有福麵店 「萬餓」鴨翅藏身布袋

「古法祕製10餘小時，超麻超辣超涮嘴滷鴨頭鴨翅」，嘉義縣立委蔡易餘去年拚連任，臉書貼家鄉布袋鎮隱藏版巷弄美食-有福麵店，引起網友關注討論，饕客打探在哪裡，麵店沒招牌，透天厝只開一扇鐵門營業，不是在地人及熟門熟路饕客找不到。

熱門新聞

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

新冠肺炎案例若超過3千人 侯友宜：把退休醫護找回來

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

高雄幸福川變黑色 清10噸垃圾引水增加曝氣恢復水質

基福公路砂石車偷跑、飆車 穿越車流假日必塞基隆喊苦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。