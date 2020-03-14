疫情又下雨故宮南院寫生賽一波三折 家長：助人氣回籠

新冠肺炎重創嘉義縣故宮南院營運，上午首次舉辦親子寫生比賽，原訂在戶外園區舉辦，碰上下雨，院方啟動應變計畫，近400名親子入館分散作畫，孩子首次入館寫生，感到新鮮有趣；家長說，防疫期，寫生比賽有助人氣回籠。

故宮南院原計畫去年10月舉辦寫生比賽，配合張大千展，後延期配合春節檔期清明上河圖特展，預定228連假舉辦，讓參賽親子可以在園區橋上作畫，豈料，碰上疫情，延到今天舉辦，又碰上下雨，只好從戶外改到館內寫生。

為因應防疫，入口設置紅外線體溫儀器監測，提供乾洗手及消毒酒精，許多家長不放心與孩子都戴口罩參賽，親子大多來自嘉雲縣市，有學校校長老師帶隊參加，學生分散在館內一樓、二樓、地下室兒創中心等地，拿彩筆、蠟筆作寫，下雨的故宮南院別有一番矇矓美。

家長說，寫生碰上疫情，內心一開始有些害怕，但入館看到院方高規格防疫做為很放心，辦寫生賽，有助人氣回籠，比賽後可以參觀展覽。小朋友說「首次戴口罩進故宮寫生，很特別！」