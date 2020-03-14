「已很多天沒半個人上門」 南科知名餐廳推百元便當

在台南科學園區經營多年的總理大餐廳遭遇新冠肺炎疫情衝擊，營業廳「已經很多天沒半個人上門」，十分慘淡；業者只好推出從來沒賣過的「百元便當」應變，有園區廠商員工發現訂購，表示覺得好吃、高檔餐廳便當100元不貴，這兩天開賣每天可以賣7、80個。

餐廳旁南科管理局表示，管理局公務便當的預算每個不能超過100元，以前都不能向總理大餐廳訂購，這段期間會盡量幫助業者度過難關。

業者表示，雖然便當一個100元，用料絲毫不馬虎。主菜有滷豬排、烤雞腿二選一，配菜則是海味蒸蛋、煎鯖魚、花枝丸、滷香菇、酸黃瓜肉絲，會定期更換。

新市、善化、安定等附近地區訂購20個，其他區域50個以上即可外送服務。