照顧3身心障礙兒家還被火燒毀 台灣心義工暖心重建家園

雲林口湖下崙村41年次的王姓村民，照顧3個身心障礙的兒子，今年1月住家遭逢祝融，家境貧苦的他們，只能一家借住豬舍；台灣心義工團得知消息後，動員100多位義工無條件幫王重建家園，預計明天交屋，讓王的有個溫暖的家。

今天雲林飄著細雨，溫度只有19度，但義工們不受風雨阻擋，紛紛從各縣市到集合到雲林，眾人只有一個目標，就是要幫王男蓋出一棟最暖心的家。

王姓村民看著義工團忙進忙出滿懷感謝，他說，若義工沒有幫忙，他們一家幾乎沒有地方可以住，真的很感謝義工幫忙。

義工團理事長尤瑞豐表示，王男去年一月住家遭遇火災，一家人經濟條件差，也無謀生能力，只能借住簡陋豬舍，義工團接獲下崙村長通報，就馬上排程上周開始進駐，來幫王蓋房子，預計明天早上9點交屋，希望讓他們全家有個安全舒適的空間。

「答應別人的事情就一定要做到。」義工林朝棟說，他清晨一點起床，從桃園南崁出發沿路接義工，許多人跟他一樣都自己開車義務來幫忙，大家愛心不減，沒有因為天氣不好就少人。

他表示，本身是水電師傅，是從網路上得知台灣心義工團的善舉，因此約不少親友參與，他第一次跟團時，恰逢老婆要回娘家，當時擔心受騙，還叫老婆幫忙跟娘家隱瞞，但兩三年下來，他越幫越有心得。

義工吳文玉說，她是彰化鹿港人，以前從事裝潢業現在已退休，去年八月加入義工團，目前已走了屏東、花蓮與雲林等6縣市，出團13次讓她越做越快樂，義工團猶如大家庭，她也因此學會木工、水電技術。