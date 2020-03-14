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川普的防疫與逃避？美國啟動全國緊急狀態

台南夜市是觀光指標 經發局採取這些作為減少疫情衝擊

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夜市是觀光指標，外縣市遊客必逛景點。圖／讀者提供
台南夜市是觀光指標，外縣市遊客必逛景點。圖／讀者提供

台南市傳統市場與夜市是很多市民及外地遊客採買和逛街吃美食的場所，但民眾認為，有不少比例攤商沒戴口罩，台南市經濟發展局表示，已爭取經濟部配售口罩5萬片，發放給59處公有零售市場及15處夜市攤商，鼓勵攤商須配戴口罩，也在公有市場設酒精消毒及肥皂洗手，讓民眾出門逛菜市及夜市免驚。

台南多處夜市都是觀光指標，外縣市遊客點名必逛，近來逛夜市人潮還是很多，但有民眾目測戴口罩的人才3成左右，7成未戴口罩，認為台南疫情雖然沒有很嚴峻，但夜市人擠人距離都很近，很多又都是外地客，至少應要求攤商要戴口罩。

經發局指出，市長黃偉哲一再提示，市場與夜市防疫不可輕忽，為預防口沫傳播、避免群聚感染，攤商的衛生管理非常重要，已向經濟部中部辦公室爭取提供口罩給攤商自購，要求攤商必須配合市府各項防疫措施，避免經營者與消費者暴露在風險之中，有口罩購買需求的攤商可向市場及夜市管理委員會洽詢，未來將持續向中央爭取增加供應數量。

目前台南市內每一公有零售市場均已設置酒精消毒設施，且針對人潮較多的市場，也增設防疫洗手台並提供香皂或洗手乳供民眾使用，防疫全體動員，市場及夜市攤商皆已做好準備共同防疫，民眾也不必過度擔憂，做好防護就可快樂安全出門逛市場。

台南市經發局勸導市場攤商都要戴口罩。圖／經發局提供
台南市經發局勸導市場攤商都要戴口罩。圖／經發局提供

夜市 口罩

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