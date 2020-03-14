快訊

川普的防疫與逃避？美國啟動全國緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市推自立脫貧方案 助弱勢學生展翅高飛

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市社會局推動「展翅高飛」自立脫貧方案，針對16到26歲低收、中低收入戶或弱勢家庭成員提供獎助學金、專長培力補助等。圖／台南市社會局提供
台南市社會局推動「展翅高飛」自立脫貧方案，針對16到26歲低收、中低收入戶或弱勢家庭成員提供獎助學金、專長培力補助等。圖／台南市社會局提供

台南一名林姓學生雙親因公司結束營業，面臨中年失業，加上外祖母罹患失智症，須由母親全天照顧，家庭經濟只能靠父親從事水電臨時工及推拿工作維持家計，透過台南市社會局「展翅高飛」自立脫貧方案，他順利升上大學就讀高齡服務學系，期待未來能繼續朝夢想邁進。

社會局表示，為了落實台南市長黃偉哲「做得更好，讓市民過得更好」的政策，推動「展翅高飛」自立脫貧方案，針對16到26歲低收、中低收入戶弱勢家庭成員提供獎助學金、專長培力補助等，為弱勢學子裝上飛向未來的翅膀。108年底已補助223人次，協助弱勢家庭學員自立脫貧，透過教育累積脫貧的能量，幫助學子展翅高飛。

林姓學生經過社工協助，參加「展翅高飛」自立脫貧方案，藉由「成績優異獎助學金」及「專長培力補助」，每學期領有1萬元的助學金與考照費用補助，因此稍微減輕家中經濟壓力，另外透過社區服務及教育投資培力課程，學習到自我成長與培養關懷社會能力。

社會局指出，脫貧自立方案資金來自公益彩券盈餘分配基金與民間捐款的社會救助金專戶，希望藉由提供積極性福利替代消極性救濟，幫助低收、中低收入戶家庭建立脫離貧窮的能量。

弱勢家庭 低收入戶 失智

延伸閱讀

有疫情還要脫貧...習近平如何完成2020世紀工程？

1113貧困村 中國：疫情不影響脫貧任務實現

新疆搶中國第一 宣布全面恢復正常生產生活秩序

校友捐獎助學金婉拒校長表揚 要跟「大象守護神」拍照

相關新聞

台南夜市是觀光指標 經發局採取這些作為減少疫情衝擊

台南市傳統市場與夜市是很多市民及外地遊客採買和逛街吃美食的場所，但民眾認為，有不少比例攤商沒戴口罩，台南市經濟發展局表示...

台南市推自立脫貧方案 助弱勢學生展翅高飛

台南一名林姓學生雙親因公司結束營業，面臨中年失業，加上外祖母罹患失智症，須由母親全天照顧，家庭經濟只能靠父親從事水電臨時...

新冠肺炎嚴峻斗南菜脯媽取消遶境 周邊攤販也受影響

新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣斗南順安宮今天舉行委員會，並提案今年取消往例的農曆3月21日遶境祈福和各項慶典活動，周邊的菜圃攤...

疫情重創故宮 故宮南院數位博物館啟動化危機為轉機

新冠肺炎疫情重創故宮，院長吳密察日前在立法院報告，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘...

影／80歲加拿大牧師騎小綿羊傳福音 嘉義服務57年

加拿大籍牧師馬大衛，57年前神學院畢業，就隨父親腳步來台到嘉義傳福音，隔年遇白河大地震雖受驚嚇，卻更堅定傳福音信念，並在...

櫻花盛開成山鳥美食 阿里山花季登場賞花觀鳥可愛迷人

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季登場，除綻放的櫻花亮麗迷人，樹上各種山鳥吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守阿里...

風機擾民 雲議會建議設置審查原則

中央政府陸續在沿海裝設風力發電機，雲林沿海居民昨到雲林縣議會陳情，指發電機風切噪音轟轟叫，影響健康，議會建議縣府訂定「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」，指現行風電環評規定設風力發電機距村落僅250公尺，近年風電設施愈做愈大，應距村落1千公尺以上。縣府表示會轉中央參考。

南方好食尚／有福麵店 「萬餓」鴨翅藏身布袋

「古法祕製10餘小時，超麻超辣超涮嘴滷鴨頭鴨翅」，嘉義縣立委蔡易餘去年拚連任，臉書貼家鄉布袋鎮隱藏版巷弄美食-有福麵店，引起網友關注討論，饕客打探在哪裡，麵店沒招牌，透天厝只開一扇鐵門營業，不是在地人及熟門熟路饕客找不到。

嘉市西區戶政所 16日起也可辦護照

內政部為方便民眾申辦護照，在嘉義市等戶政事務所，試辦護照、自動通關申請註冊，嘉義市長黃敏惠昨到西區戶政事務所宣布啟動試辦，本月16日起民眾只要到試辦戶政單位，辦理人別確認等手續，繳費後8個工作天就可收到護照。

國寶級造船達人VS漁光孩子 火花四射

台南市億載國小漁光分校師生今天拜訪國寶級造船達人「金龍師」陳金龍，孩子們看著金龍師製作的王船，讚嘆中帶著好奇與羨慕；金龍...

配合防疫 台南學甲慈濟宮清明不開放進入靈骨寶塔

財團法人學甲慈濟宮董事長王文宗今配合學甲區公所召集13里加強防疫措施，宣布3月節及清明節連續假期，不開放進入靈骨寶塔僅供...

社區藥局再進化！雲林虎尾「惠生大藥局」導入AI科技

由宇勝生物科技、總公司日本AFC集團合作的「予防醫學專門店－惠生大藥局」，從雲林虎尾出發，導入AI科技與日本長照典範，提...

熱門新聞

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

基福公路砂石車偷跑、飆車 穿越車流假日必塞基隆喊苦

高雄幸福川變黑色 清10噸垃圾引水增加曝氣恢復水質

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

軍方退出合作 桃園「內壢之心」開發計畫喊卡

在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。