台南市推自立脫貧方案 助弱勢學生展翅高飛

台南一名林姓學生雙親因公司結束營業，面臨中年失業，加上外祖母罹患失智症，須由母親全天照顧，家庭經濟只能靠父親從事水電臨時工及推拿工作維持家計，透過台南市社會局「展翅高飛」自立脫貧方案，他順利升上大學就讀高齡服務學系，期待未來能繼續朝夢想邁進。

社會局表示，為了落實台南市長黃偉哲「做得更好，讓市民過得更好」的政策，推動「展翅高飛」自立脫貧方案，針對16到26歲低收、中低收入戶或弱勢家庭成員提供獎助學金、專長培力補助等，為弱勢學子裝上飛向未來的翅膀。108年底已補助223人次，協助弱勢家庭學員自立脫貧，透過教育累積脫貧的能量，幫助學子展翅高飛。

林姓學生經過社工協助，參加「展翅高飛」自立脫貧方案，藉由「成績優異獎助學金」及「專長培力補助」，每學期領有1萬元的助學金與考照費用補助，因此稍微減輕家中經濟壓力，另外透過社區服務及教育投資培力課程，學習到自我成長與培養關懷社會能力。

社會局指出，脫貧自立方案資金來自公益彩券盈餘分配基金與民間捐款的社會救助金專戶，希望藉由提供積極性福利替代消極性救濟，幫助低收、中低收入戶家庭建立脫離貧窮的能量。