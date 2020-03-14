下雨囉！湖山水庫進帳2.3噸水量 預計5月底供水無虞

中央氣象局預報，今天全台都有短暫雨，雲林湖山水庫目前蓄水量34%，昨晚降雨迄今湖山水庫進帳2.3萬噸水量；湖山水庫管理中心主任李炎任說，以目前水庫蓄水量，在5月底前都能供應無虞，這幾天會視降雨情況調配供水。

湖山水庫2016年4月下閘蓄水，主要水源來自清水溪，採「離槽式」設計，水庫集水區僅6.58平方公里，而在清水溪桶頭集水區則有279平方公里。

湖山水庫主任李炎任表示，湖山水庫去年六月首次滿水庫，水庫標高211.5公尺，最高蓄水量5139噸，去年10月進入枯水期後一直沒有進帳，目前水位高度191公尺，蓄水量約1700噸，約滿水位的34%。

他說，雲林縣每天民生用水需求約30萬噸，水庫現階段每天供應湖山淨水廠20萬噸民生用水，不足的部分則從集集攔河堰調配水源供水。

李炎任表示，水庫中心每個月都會觀察蓄水及供水狀況，並視降雨狀況進行供水調配，昨晚迄今水庫進帳2.3噸算少，目前會持續觀測水量進帳情況。

若雨量累積的流量，超過下游的水權量與生態基流量，並看水源濁度，啟用調水機制從清水溪引水到水庫，現階段民生用水供應沒問題，民眾還不用太擔心。