新冠肺炎嚴峻斗南菜脯媽取消遶境 周邊攤販也受影響

新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣斗南順安宮今天舉行委員會，並提案今年取消往例的農曆3月21日遶境祈福和各項慶典活動，周邊的菜圃攤販也暫時停歇而叫苦連天。。

白沙屯媽祖和大甲媽祖等大型遶境活動都已宣佈延期，雲林境內的六房媽過爐、北港朝天宮媽祖遶境和土庫順天宮媽祖遶境等重要的宗教活動，近日也陸續取消或延後。

順安宮主祀天上聖母，廟前街都是賣菜脯的攤商，因此斗南順安宮媽祖廟又稱菜脯媽。斗南順安宮主委吳啟東說，今天與廟方重要幹部取得共識，配合政府防疫措施，將取消今年農曆3月21日的市區遶境和車隊遶境活動。

他提到，往年農曆春節前後是進香盛期，香客大樓和餐廳都是人潮，廟埕和廣場周邊幾乎每天都停滿進香遊覽車，但武漢肺炎升溫後，進香的香客少了約九成，只有少數小型的私人宮廟和在地信眾前來拜拜。