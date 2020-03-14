維吾爾「再教育營」特展 台中美村路地下道連儂牆展開
2020年自由路上藝術節系列活動之一「沒有圍牆的監獄：維吾爾的今天」特展，今天起至4月5日在台中連儂牆（美村路Sogo地下道）展開，活動由財團法人台灣青年基金會規畫及佈展，透過真實的照片和文字陳述，向全世界控訴中國政府恣意逮捕了超過150多萬維吾爾人並監禁於「再教育營」中。
這項特展由美國維吾爾人協會（Uyghur American Association, UAA）和一群維吾爾婦女組成的團體共同策劃，由台灣圖博之友會（Taiwan Friends of Tibet）、台灣東突厥斯坦協會引進台灣，台灣青年基金會負責規畫及佈展，透過真實的照片和文字陳述，將中國政府在新疆（東突厥斯坦）對維吾爾人進行種族滅絕、任意逮捕、生活上的監控及監禁於「再教育營」等暴行，以照片的形式呈現給大眾。
台灣青年基金會表示，近來除了關注香港反送中運動與西藏人權議題外，針對維吾爾的現況與遭受的迫害了解甚少，維吾爾人遭中國政府以「打擊恐怖主義」、「去極端化」為由，進行一連串高壓管控政策，大規模侵犯人權的舉動。台灣青年基金會也提到，希望由民眾透過一起建造起來的連儂牆，以及這次策劃特展聲援維吾爾人，關於新疆正在發生的事，對於人權議題能夠更加積極關注。
台灣青年基金會表示，希望透過特展喚起台灣民眾對維吾爾人權現況的認識及關心，珍惜目前台灣的民主自由，維吾爾人權議題在台灣仍未受到應有的關注，而台中場的展覽地點特別選在台中連儂牆，目的是希望在大家聲援香港自由的同時，也一起了解維吾爾人權現況，與國際社會聲援維吾爾爭取基本人權，往自由這條路上邁進。
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