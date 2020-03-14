影／80歲加拿大牧師騎小綿羊傳福音 嘉義服務57年

加拿大籍牧師馬大衛，57年前神學院畢業，就隨父親腳步來台到嘉義傳福音，隔年遇白河大地震雖受驚嚇，卻更堅定傳福音信念，並在嘉義創辦教會學校，娶妻、生子，近年妻子雖然身體不好，返加住進療養院，他仍堅持定期返台，騎小綿羊機車往來各教會，要透過信仰帶給更多人平安。

基督教嘉義福音堂牧師馬大衛已80歲，周日上午常戴著安全帽、騎著小綿羊，往來各教會傳福音，在台上他神采奕奕，以流利中文傳講經文，會後開心與眾人話家常，第一句問候總是祝福「平安」，多數人不知道他大半輩子都住嘉義，看著嘉義成長、起飛、變化。

馬大衛表示，幼時曾跟父親馬德生到中國大陸四川住4年，也學了中文，多年後父親先來台傳福音，他23歲神學院畢業後決定來台，父親當時就提醒「台灣有地震、不用怕」，沒想到隔年就遇白河大地震，強烈的搖晃讓他至今難忘。

他說，猶記震後嘉義市中山路、文化路數百戶民宅失火，烈焰衝天、煙味迷漫，消防隊因水源不足無法施救，大家擔心餘震，只能站遠遠的無奈等待，大火燒了一夜，幾條街建築都付之一炬。

「要讓更多人平安！」馬大衛回憶，震後街上許多人倉皇無助，他到場幫忙、見面先問候「平安」，但多數人不懂這句話，他忽然體會，震災後大家都缺少平安，他應積極傳福音，讓更多人認識上帝，「讓心靈感受平安！」

「在台灣都是寶貝時間！」馬大衛說，在嘉義50多年，看見台灣、嘉義變化好大，過去嘉義市東方山脈陵線清楚，近年不常見了；過去台灣汽車少，有車還不一定有汽油，他常踩腳踏車傳道，一趟路滿頭大汗，現在汽車滿街跑、道路平整，騎車、開車都方便。