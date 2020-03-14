看片「梅花座」每場只限數十人 嘉義國際藝術影展開跑

嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕放映暨慶祝酒會，嘉義市長黃敏惠等人到場，欣賞開幕片《功名在掌上》，探索布袋戲百年發展史，今年影展受疫情影響，觀賞座位採「梅花座」，每場次座位都不到百人，另多名導演、學者無法到場，講座改以視訊方式互動。

昨晚開幕酒會為了防疫移至文化局中廊，入場加強額溫量測、酒精消毒，市長黃敏惠、駐台北土耳其貿易辦事處副代表努魯拉・阿伊瓦茲（Nurullah AYVAZ），比利時台北辦事處副處長何邁新（Maxime Ramon）、澳洲駐台辦事處副處長蘇奕忱（Paul Salibury）都出席。

「今年是Lucky 7！」黃敏惠表示，今年是嘉義國際藝術紀錄影展 CIADFF的第七年，每一年都有不斷的創新與突破，透過國際藝術紀錄影展，讓世界看見嘉義市。用不同視野把國際觀點帶進來、讓台灣與嘉義市的特色展現出去。

黃敏惠特別感謝藝術總監黃明川等人支持，嘉義國際藝術紀錄影展才能精彩，文化會讓心靈提升，也讓城市更偉大，歡迎大家來嘉義市參加嘉義國際藝術紀錄影展。

嘉義市立美術館典藏研究組長李兆隆表示，今年每場影片觀賞座位都採「梅花座」間隔空間，因此可入場觀賞名額不到百人，因為多場影片導演、學者無法到場，專題講座採視訊方式呈現、互動，現場有即時口譯，歡迎到場參加。

本屆影展開幕片《功名在掌上》，探索布袋戲的台北百年發展歷史。布袋戲自泉州流傳至台灣後，代代相承，成為台灣重要傳統藝術之一。當代布袋戲為持續吸引觀眾，追求聲光效果而改變演出形式，以及台北特殊人文歷史背景。

嘉義國際藝術紀錄影展 CIADFF今年邁入第七年，3月13日起至3月29日期間，每週五六日於嘉義市政府文化局演講廳進行放映，教育推廣場次在「25x40藝文空間」以及「嘉義舊監宿舍群」巡迴放映，所有場次免費入場。