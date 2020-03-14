快訊

比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作

學者支持江啟臣不任命副黨主席：國民黨雞肋位置太多

看片「梅花座」每場只限數十人 嘉義國際藝術影展開跑

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕放映暨慶祝酒會，市長黃敏惠等人到場欣賞開幕片《功名在掌上》。圖／嘉義市府提供
嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕放映暨慶祝酒會，市長黃敏惠等人到場欣賞開幕片《功名在掌上》。圖／嘉義市府提供

嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕放映暨慶祝酒會，嘉義市長黃敏惠等人到場，欣賞開幕片《功名在掌上》，探索布袋戲百年發展史，今年影展受疫情影響，觀賞座位採「梅花座」，每場次座位都不到百人，另多名導演、學者無法到場，講座改以視訊方式互動。

昨晚開幕酒會為了防疫移至文化局中廊，入場加強額溫量測、酒精消毒，市長黃敏惠、駐台北土耳其貿易辦事處副代表努魯拉・阿伊瓦茲（Nurullah AYVAZ），比利時台北辦事處副處長何邁新（Maxime Ramon）、澳洲駐台辦事處副處長蘇奕忱（Paul Salibury）都出席。

「今年是Lucky 7！」黃敏惠表示，今年是嘉義國際藝術紀錄影展 CIADFF的第七年，每一年都有不斷的創新與突破，透過國際藝術紀錄影展，讓世界看見嘉義市。用不同視野把國際觀點帶進來、讓台灣與嘉義市的特色展現出去。

黃敏惠特別感謝藝術總監黃明川等人支持，嘉義國際藝術紀錄影展才能精彩，文化會讓心靈提升，也讓城市更偉大，歡迎大家來嘉義市參加嘉義國際藝術紀錄影展。

嘉義市立美術館典藏研究組長李兆隆表示，今年每場影片觀賞座位都採「梅花座」間隔空間，因此可入場觀賞名額不到百人，因為多場影片導演、學者無法到場，專題講座採視訊方式呈現、互動，現場有即時口譯，歡迎到場參加。

本屆影展開幕片《功名在掌上》，探索布袋戲的台北百年發展歷史。布袋戲自泉州流傳至台灣後，代代相承，成為台灣重要傳統藝術之一。當代布袋戲為持續吸引觀眾，追求聲光效果而改變演出形式，以及台北特殊人文歷史背景。

嘉義國際藝術紀錄影展 CIADFF今年邁入第七年，3月13日起至3月29日期間，每週五六日於嘉義市政府文化局演講廳進行放映，教育推廣場次在「25x40藝文空間」以及「嘉義舊監宿舍群」巡迴放映，所有場次免費入場。

今年以「創造真存在（Create Your Own Being）」為主題，以紀錄探尋藝術工作者在創作中的獨特見解，及其存在如何被紀錄轉化與再造。今年首次策劃「行為／藝術」單元，選錄20部行為錄像、視覺藝術等相關創作。

嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕慶祝酒會，市長黃敏惠（左二），感謝藝術總監黃明川，嘉義國際藝術紀錄影展才能精彩。圖／嘉義市府提供
嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕慶祝酒會，市長黃敏惠（左二），感謝藝術總監黃明川，嘉義國際藝術紀錄影展才能精彩。圖／嘉義市府提供
嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕放映暨慶祝酒會，嘉義市長黃敏惠、藝術總監黃明川等人到場。圖／嘉義市府提供
嘉義國際藝術紀錄影展昨晚舉行開幕放映暨慶祝酒會，嘉義市長黃敏惠、藝術總監黃明川等人到場。圖／嘉義市府提供

嘉義 布袋戲 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市西區戶政所 16日起也可辦護照

嘉義市辦護照更方便 可到西區戶政事務所

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

示範消毒 黃敏惠自稱「跪」婦

相關新聞

疫情重創故宮 故宮南院數位博物館啟動化危機為轉機

新冠肺炎疫情重創故宮，院長吳密察日前在立法院報告，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘...

影／80歲加拿大牧師騎小綿羊傳福音 嘉義服務57年

加拿大籍牧師馬大衛，57年前神學院畢業，就隨父親腳步來台到嘉義傳福音，隔年遇白河大地震雖受驚嚇，卻更堅定傳福音信念，並在...

嘉市西區戶政所 16日起也可辦護照

內政部為方便民眾申辦護照，在嘉義市等戶政事務所，試辦護照、自動通關申請註冊，嘉義市長黃敏惠昨到西區戶政事務所宣布啟動試辦，本月16日起民眾只要到試辦戶政單位，辦理人別確認等手續，繳費後8個工作天就可收到護照。

櫻花盛開成山鳥美食 阿里山花季登場賞花觀鳥可愛迷人

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季登場，除綻放的櫻花亮麗迷人，樹上各種山鳥吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守阿里...

風機擾民 雲議會建議設置審查原則

中央政府陸續在沿海裝設風力發電機，雲林沿海居民昨到雲林縣議會陳情，指發電機風切噪音轟轟叫，影響健康，議會建議縣府訂定「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」，指現行風電環評規定設風力發電機距村落僅250公尺，近年風電設施愈做愈大，應距村落1千公尺以上。縣府表示會轉中央參考。

南方好食尚／有福麵店 「萬餓」鴨翅藏身布袋

「古法祕製10餘小時，超麻超辣超涮嘴滷鴨頭鴨翅」，嘉義縣立委蔡易餘去年拚連任，臉書貼家鄉布袋鎮隱藏版巷弄美食-有福麵店，引起網友關注討論，饕客打探在哪裡，麵店沒招牌，透天厝只開一扇鐵門營業，不是在地人及熟門熟路饕客找不到。

國寶級造船達人VS漁光孩子 火花四射

台南市億載國小漁光分校師生今天拜訪國寶級造船達人「金龍師」陳金龍，孩子們看著金龍師製作的王船，讚嘆中帶著好奇與羨慕；金龍...

配合防疫 台南學甲慈濟宮清明不開放進入靈骨寶塔

財團法人學甲慈濟宮董事長王文宗今配合學甲區公所召集13里加強防疫措施，宣布3月節及清明節連續假期，不開放進入靈骨寶塔僅供...

社區藥局再進化！雲林虎尾「惠生大藥局」導入AI科技

由宇勝生物科技、總公司日本AFC集團合作的「予防醫學專門店－惠生大藥局」，從雲林虎尾出發，導入AI科技與日本長照典範，提...

空氣品質紅色警戒 台南用這招降最快

今天風速偏弱，雲嘉南空氣品質不佳，台南市一度出現紅色警戒，環保局緊急成立跨局處應變小組，用數據找出細懸浮微粒濃度較高的點...

疫情重創故宮營運 國寶館不受影響仍拚明年開工

故宮博物院院長吳密察在立法院業務報告指出，南北兩院合計兩個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘。是否影響南院國寶館興建計畫，引人關切，故宮南院說，國寶館計畫按既定期程不受影響，預計4月完成規畫設計，明年9月開工。

百年陳情書 曝清富商墓園是真武踏龜穴

台南府城富商陳登昌是台南市區知名市定古蹟「陳世興」宅來台開基祖，中興大學新化林場從國史館台灣文獻館，取得一份日據時期理由書（陳情書），內文記載陳登昌墓地是一處真武踏龜穴，又稱為真武踏龜山，好的風水地理可庇佑子孫，當地人少有人知這地名，陳登昌墓地旁就是新化公墓。

熱門新聞

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問

注意！三重自強陸橋將拆除 今明這時間避開交管

基福公路砂石車偷跑、飆車 穿越車流假日必塞基隆喊苦

風力發電機影響生活 雲林沿海村民憂心如何生活下去

下鄉版蘭展 台灣國際蘭展遍地開花變身「賞蘭3行程 」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。