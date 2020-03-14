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台南登革熱疫情升溫 基層120名防疫志工一早冒雨誓師

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上區公所今天一大早冒雨舉辦登革熱志工誓師大會。圖／山上區公所提供
台南市山上區公所今天一大早冒雨舉辦登革熱志工誓師大會。圖／山上區公所提供

台南市進入登革熱高風險季節，加上梅雨季節即將到來，氣溫逐漸轉為炎熱，病媒蚊指數將節節上升，為預防登革熱疫情，山上區公所今天上午8時在台南山上花園水道博物館，召集轄內7里120名防疫志工舉辦山上區登革熱防疫志工誓師大會，加強登革熱防治教育訓練，將防疫觀念內化，做好自主防疫管理。

山上區長余基吉表示，水道博物館目前成為台南最熱門觀光景點，每天吸引很多遊客進來，做好環境衛生為首要工作與任務，務必讓旅客到此旅遊能玩的開心、今天由7個里長帶領近120位防疫志工參加，除了他們對防疫孳清源工作熟練以外，也做經驗的交流與再訓練，也希望能代表山上人歡迎全國的民眾表示蒞臨山上水道博物館來旅遊。

余基吉指出，登革熱是一種社區病，光靠政府的力量是不足的，希望藉由轄區內鄰里志工的力量參與，將防疫動能推展至家戶乃至個人，讓防疫從小扎根做起，讓社區民眾能對登革熱防疫有認同感，進而自發性參與或主動維護環境衛生。

呼籲民眾必須提高警覺，養成良好衛生習慣，定期清除戶內外積水容器，確實執行「巡、倒、清、刷」工作，才能有效防治登革熱，全民一起攜手努力營造出良好的居住環境，讓生活品質提升，「主動清除戶內外積水容器，孑孓沒處長，蚊子自然亡。」

登革熱

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