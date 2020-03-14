快訊

比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作

學者支持江啟臣不任命副黨主席：國民黨雞肋位置太多

台灣國際蘭展延期3萬株蘭花遍地開花 公所也成賞蘭景點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆區公所蘭花佈展主題「圓」。圖／麻豆區公所提供
台南麻豆區公所蘭花佈展主題「圓」。圖／麻豆區公所提供

2020台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情而延期，主體展3萬多株蘭花改以「遍地開花」方式，在台南市各地以微型蘭展方式呈現，除了展館及景點，也進駐到各地區公所，讓洽公民眾能免費欣賞美麗蘭花。台南市長黃偉哲每次都以「少了一個國際蘭展多了千萬個蘭展」 開場，他說借用的是周星馳電影的台詞，也為今年台灣國際蘭展立下最好的註解。

麻豆區公所辦公廳舍蘭花佈置由孫銘鴻及張秉鏵老師設計，以 「圓」為中心概念，將蘭花裝置在以竹編繞成圓，代表每位同仁對服務的人與事，都要達到最圓 滿的境界。再以波紋圖騰貫穿環繞，將每個鄰里橫向連結，成為一個傳統與現代，多元發展的麻 豆區。

區長孔慶瑤表示，清新素雅的蘭花點綴辦公環境，讓整體氛圍更為溫暖，感謝市政府給予這 次機會，讓辦公廳舍溫馨活潑，在防疫期間，成為民眾及同仁一個放鬆的賞花新據點。來洽公的黃小姐看到蘭花佈展相當開心，趕緊拍照打卡，目前初麻豆正是文旦花盛開，到處是柚花香氣，到了公所又有聞到蘭花淡淡清香，人都顯得神清氣爽了。

佳里區公所也由國際蘭展孫銘鴻及張秉鏵老師設計佈展的核心，再由花藝老師以蘭花妝點辦公廳舍室內展場，延續蘭展生命力，提供洽公及附近民眾就近賞蘭。佈展主題以「心的擁抱」概念出發，營造溫馨氛圍，譜出高雅和諧的交響樂章。

佳里區長朱雅宏表示，「心的擁抱」創作概念是「最近，你和我得保持1公尺的安全距離，不能握手、無法擁抱。但我在佳里區公所的蘭展，看見我心裡的想要，白色的左手牽著綠色的右手；綠色的靜謐挽著紅色的熱情；恐懼終究會被白色的潔淨掩蓋；再度注入活力的鮮紅。」

佳里區公所佈展蘭花約400多株，搭配雅緻的竹編景觀設計，充份的將蘭花的聖潔高雅展現出來，民政局長顏振標選定佳里、麻豆共5區公所，讓洽公民眾可及時欣賞到蘭花綻放最美麗姿態。

台南佳里區公所蘭花佈展主題「心的擁抱」。圖／佳里區公所提供
台南佳里區公所蘭花佈展主題「心的擁抱」。圖／佳里區公所提供
台南佳里區公所蘭花佈展主題「心的擁抱」。圖／佳里區公所提供
台南佳里區公所蘭花佈展主題「心的擁抱」。圖／佳里區公所提供
台南麻豆區公所蘭花佈展主題「圓」，吸引洽公民眾拍照。圖／麻豆區公所提供
台南麻豆區公所蘭花佈展主題「圓」，吸引洽公民眾拍照。圖／麻豆區公所提供

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

台灣國際蘭展遍地開花 校園新「花」漾

下鄉版蘭展 台灣國際蘭展遍地開花變身「賞蘭3行程 」

台灣蘭展化身古生物花園 與暴龍跨越6500萬年相遇了

台南國際蘭展撤展 3500組盆花移到總爺藝文中心

相關新聞

疫情重創故宮 故宮南院數位博物館啟動化危機為轉機

新冠肺炎疫情重創故宮，院長吳密察日前在立法院報告，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘...

影／80歲加拿大牧師騎小綿羊傳福音 嘉義服務57年

加拿大籍牧師馬大衛，57年前神學院畢業，就隨父親腳步來台到嘉義傳福音，隔年遇白河大地震雖受驚嚇，卻更堅定傳福音信念，並在...

嘉市西區戶政所 16日起也可辦護照

內政部為方便民眾申辦護照，在嘉義市等戶政事務所，試辦護照、自動通關申請註冊，嘉義市長黃敏惠昨到西區戶政事務所宣布啟動試辦，本月16日起民眾只要到試辦戶政單位，辦理人別確認等手續，繳費後8個工作天就可收到護照。

櫻花盛開成山鳥美食 阿里山花季登場賞花觀鳥可愛迷人

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季登場，除綻放的櫻花亮麗迷人，樹上各種山鳥吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守阿里...

風機擾民 雲議會建議設置審查原則

中央政府陸續在沿海裝設風力發電機，雲林沿海居民昨到雲林縣議會陳情，指發電機風切噪音轟轟叫，影響健康，議會建議縣府訂定「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」，指現行風電環評規定設風力發電機距村落僅250公尺，近年風電設施愈做愈大，應距村落1千公尺以上。縣府表示會轉中央參考。

南方好食尚／有福麵店 「萬餓」鴨翅藏身布袋

「古法祕製10餘小時，超麻超辣超涮嘴滷鴨頭鴨翅」，嘉義縣立委蔡易餘去年拚連任，臉書貼家鄉布袋鎮隱藏版巷弄美食-有福麵店，引起網友關注討論，饕客打探在哪裡，麵店沒招牌，透天厝只開一扇鐵門營業，不是在地人及熟門熟路饕客找不到。

國寶級造船達人VS漁光孩子 火花四射

台南市億載國小漁光分校師生今天拜訪國寶級造船達人「金龍師」陳金龍，孩子們看著金龍師製作的王船，讚嘆中帶著好奇與羨慕；金龍...

配合防疫 台南學甲慈濟宮清明不開放進入靈骨寶塔

財團法人學甲慈濟宮董事長王文宗今配合學甲區公所召集13里加強防疫措施，宣布3月節及清明節連續假期，不開放進入靈骨寶塔僅供...

社區藥局再進化！雲林虎尾「惠生大藥局」導入AI科技

由宇勝生物科技、總公司日本AFC集團合作的「予防醫學專門店－惠生大藥局」，從雲林虎尾出發，導入AI科技與日本長照典範，提...

空氣品質紅色警戒 台南用這招降最快

今天風速偏弱，雲嘉南空氣品質不佳，台南市一度出現紅色警戒，環保局緊急成立跨局處應變小組，用數據找出細懸浮微粒濃度較高的點...

疫情重創故宮營運 國寶館不受影響仍拚明年開工

故宮博物院院長吳密察在立法院業務報告指出，南北兩院合計兩個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘。是否影響南院國寶館興建計畫，引人關切，故宮南院說，國寶館計畫按既定期程不受影響，預計4月完成規畫設計，明年9月開工。

百年陳情書 曝清富商墓園是真武踏龜穴

台南府城富商陳登昌是台南市區知名市定古蹟「陳世興」宅來台開基祖，中興大學新化林場從國史館台灣文獻館，取得一份日據時期理由書（陳情書），內文記載陳登昌墓地是一處真武踏龜穴，又稱為真武踏龜山，好的風水地理可庇佑子孫，當地人少有人知這地名，陳登昌墓地旁就是新化公墓。

熱門新聞

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問

注意！三重自強陸橋將拆除 今明這時間避開交管

基福公路砂石車偷跑、飆車 穿越車流假日必塞基隆喊苦

風力發電機影響生活 雲林沿海村民憂心如何生活下去

下鄉版蘭展 台灣國際蘭展遍地開花變身「賞蘭3行程 」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。