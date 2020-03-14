台灣國際蘭展延期3萬株蘭花遍地開花 公所也成賞蘭景點

2020台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情而延期，主體展3萬多株蘭花改以「遍地開花」方式，在台南市各地以微型蘭展方式呈現，除了展館及景點，也進駐到各地區公所，讓洽公民眾能免費欣賞美麗蘭花。台南市長黃偉哲每次都以「少了一個國際蘭展多了千萬個蘭展」 開場，他說借用的是周星馳電影的台詞，也為今年台灣國際蘭展立下最好的註解。

麻豆區公所辦公廳舍蘭花佈置由孫銘鴻及張秉鏵老師設計，以 「圓」為中心概念，將蘭花裝置在以竹編繞成圓，代表每位同仁對服務的人與事，都要達到最圓 滿的境界。再以波紋圖騰貫穿環繞，將每個鄰里橫向連結，成為一個傳統與現代，多元發展的麻 豆區。

區長孔慶瑤表示，清新素雅的蘭花點綴辦公環境，讓整體氛圍更為溫暖，感謝市政府給予這 次機會，讓辦公廳舍溫馨活潑，在防疫期間，成為民眾及同仁一個放鬆的賞花新據點。來洽公的黃小姐看到蘭花佈展相當開心，趕緊拍照打卡，目前初麻豆正是文旦花盛開，到處是柚花香氣，到了公所又有聞到蘭花淡淡清香，人都顯得神清氣爽了。

佳里區公所也由國際蘭展孫銘鴻及張秉鏵老師設計佈展的核心，再由花藝老師以蘭花妝點辦公廳舍室內展場，延續蘭展生命力，提供洽公及附近民眾就近賞蘭。佈展主題以「心的擁抱」概念出發，營造溫馨氛圍，譜出高雅和諧的交響樂章。

佳里區長朱雅宏表示，「心的擁抱」創作概念是「最近，你和我得保持1公尺的安全距離，不能握手、無法擁抱。但我在佳里區公所的蘭展，看見我心裡的想要，白色的左手牽著綠色的右手；綠色的靜謐挽著紅色的熱情；恐懼終究會被白色的潔淨掩蓋；再度注入活力的鮮紅。」