櫻花盛開成山鳥美食 阿里山花季登場賞花觀鳥可愛迷人

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季登場，除綻放的櫻花亮麗迷人，樹上各種山鳥吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守阿里山區觀察記錄生態，發現很多山鳥喜歡櫻花，遊客賞花同時觀察山鳥生態，賞心悅目。

蘇家弘說，阿里山區山鳥種類很多，有的吸櫻花蜜，像冠羽畫眉，有的則是喫花，像褐鷽（與學同音），牠們把花用嘴喙摘下後，嚼食花托，剩下的部份，很快就丟棄，看牠們口咬櫻花，感覺很可愛，不過，櫻花也因此耗損速度相當快，他發現山鳥比較喜歡山櫻花。

雀科鳥類褐鷽，身長約15公分，屬台灣特有亞種，不普遍留鳥，分布在中海拔山區，常見在針闊葉混合林或闊葉林上層，覓食樹籽或小昆蟲其及幼蟲，蘇家弘觀察，褐鷽有強有力嘴喙，在櫻花樹上吃櫻花，站定位置安安靜靜享受美食，不吵鬧也不爭奪打鬥。