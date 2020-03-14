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櫻花盛開成山鳥美食 阿里山花季登場賞花觀鳥可愛迷人
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季登場，除綻放的櫻花亮麗迷人，樹上各種山鳥吸睛，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守阿里山區觀察記錄生態，發現很多山鳥喜歡櫻花，遊客賞花同時觀察山鳥生態，賞心悅目。
蘇家弘說，阿里山區山鳥種類很多，有的吸櫻花蜜，像冠羽畫眉，有的則是喫花，像褐鷽（與學同音），牠們把花用嘴喙摘下後，嚼食花托，剩下的部份，很快就丟棄，看牠們口咬櫻花，感覺很可愛，不過，櫻花也因此耗損速度相當快，他發現山鳥比較喜歡山櫻花。
雀科鳥類褐鷽，身長約15公分，屬台灣特有亞種，不普遍留鳥，分布在中海拔山區，常見在針闊葉混合林或闊葉林上層，覓食樹籽或小昆蟲其及幼蟲，蘇家弘觀察，褐鷽有強有力嘴喙，在櫻花樹上吃櫻花，站定位置安安靜靜享受美食，不吵鬧也不爭奪打鬥。
山櫻花又稱緋寒櫻，屬台灣原生種，是分布最廣的櫻花樹種，春暖花開，紅綠交映，山櫻花的花蜜吸引冠羽畫眉、白耳畫眉、綠繡眼等許多鳥類成群造訪覓食，站在枝頭吱吱喳喳跳躍著，賞花同時賞鳥，山櫻花所結的果實，是鳥兒的最愛。
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