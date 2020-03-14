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防疫超前部署 嘉義縣立高國中小學室內場地暫停租借

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣立高國中小學延到上個月25日開學，校園採取量體溫等防疫措施。圖／聯合報資料照片
嘉義縣立高國中小學延到上個月25日開學，校園採取量體溫等防疫措施。圖／聯合報資料照片

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣立高國中小學延到上個月25日開學，校園採取量體溫等防疫措施，開學至今逾半個月，隨著世衛組織宣布疫情全球大流行，縣府為防校園群聚感染，訂定嘉縣縣所屬「高級中等以下學校集會活動舉辦規範」，暫停租借場地，圖書館開放但須做好防疫措施。

縣府教育處說，各校活動辦理地點具以下特性：密閉空間；使用中央空調；空氣不流通無對外窗；人與人距離小於1公尺，當嘉縣「有確診案例無法釐清感染源有社區感染虞時」，各校辦理室內活動停辦規範等防疫措施如下：

100人以上活動：符合上述特性四項條件任一項者，一律停辦。300人以上活動：室內活動一律停辦。300人以下活動但同時符合「非屬密閉空間」、「獨立空調」、「空氣流通可開啟對外窗」及「人與人距離大於1公尺」四項條件者，雖未達停辦標準，主辦單位需落實各項應配合防疫措施。

嘉義縣目前無確診案例，但基於防疫部署，縣所屬學校暫停開放室內場地供外界人士租借使用（如活動中心、禮堂、會議室、教室等），以免人群聚集及進出人士無法掌握，形成防疫破口，但對長期外借，並有固定對象團體如社區大學，考量成員來源明確且有學生名冊，類此活動續借場地使用。

另，校慶活動縮小辦理規模或延後辦理；游泳課延後到4月底5月初辦理，如校內有或鄰近經步行可到達游泳池設施，有管制或有具體防疫計畫，報縣府同意，不在此限，可對內開放游泳課；畢業旅行：延後或暫緩，由各校自行決定；學校圖書館：原則上開放，但需做好相關防疫措施；學生停課後需補課，如採線上課程學習，學校應報具體計畫送縣府審查。

嘉義縣立高國中小學延到上個月25日開學，校園採取量體溫等防疫措施。圖／聯合報資料照片
嘉義縣立高國中小學延到上個月25日開學，校園採取量體溫等防疫措施。圖／聯合報資料照片

圖書館 疫情 嘉義

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