快訊

全球疫情升溫，「東京奧運」續辦與否的9個Q&A

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國寶級造船達人VS漁光孩子 火花四射

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
造船達人陳金龍向億載國小漁光分校學生說明船的製造。記者鄭惠仁／攝影
造船達人陳金龍向億載國小漁光分校學生說明船的製造。記者鄭惠仁／攝影

台南市億載國小漁光分校師生今天拜訪國寶級造船達人「金龍師」陳金龍，孩子們看著金龍師製作的王船，讚嘆中帶著好奇與羨慕；金龍師仔細回答學童的困惑，孩子增長了從書本學不到的知識。

億載國小漁光分校推廣海洋教育「海風遙樂水漁光船藝趣」，分校主任張瑾玥與退役艦長李秋田今天帶著學童到「港興造船廠」，實地參觀並拜訪金龍師。

從王船船模介紹到龍舟槳，及如何將船從海中拉上船台、在漁船上如何保存新鮮的漁獲、從俥葉的模樣到船舵的方向等，展現學童敏銳的觀察力，也透過金龍師和李秋田的深入淺出說明，讓孩子們增廣知識、大開眼界。

課程另一重點是參觀以1比1打造的仿古木造帆船「台灣船成功號」，成功號「龍骨」是取自1棵樹齡800年、直徑2.8公尺，長十幾公尺的櫸木。船身主結構除南洋櫸木，還有台灣產相思木、柳安木、柚木等，依各材料屬性，以傳統工法建造為不同的船身部位。小朋友登上台灣成功號，彷彿走進歷史。

不過，有眼尖的學生發現船身有點傾斜，探討中，才知有些地方鏽爛了，有些木材微微變形。「一艘展示船，失去了海水的溫潤與衝擊，也失去當初的意義。」秋田老師說，只能留給後世懷念。

造船達人陳金龍（右二）向億載國小漁光分校學生說明船的製造。記者鄭惠仁／攝影
造船達人陳金龍（右二）向億載國小漁光分校學生說明船的製造。記者鄭惠仁／攝影

秋田 王船 國寶

延伸閱讀

疫情影響無法上班照給全薪 486先生舉動網讚：還有缺嗎？

不用擔心股災 會計師靠債券ETF固定領現金

債券ETF／槓鈴、什錦麵…達人養債祕訣

鏡頭越來越多 消費者埋單嗎?

相關新聞

國寶級造船達人VS漁光孩子 火花四射

台南市億載國小漁光分校師生今天拜訪國寶級造船達人「金龍師」陳金龍，孩子們看著金龍師製作的王船，讚嘆中帶著好奇與羨慕；金龍...

全國老人比例最高的嘉義縣 阿公阿嬤排隊買口罩給孫子

口罩實名制2.0今天上路，嘉義縣18鄉鎮市衛生所每天延長1小時，固定時段配售口罩，縣長翁章梁上午由衛生局代局長趙紋華陪同...

配合防疫 台南學甲慈濟宮清明不開放進入靈骨寶塔

財團法人學甲慈濟宮董事長王文宗今配合學甲區公所召集13里加強防疫措施，宣布3月節及清明節連續假期，不開放進入靈骨寶塔僅供...

社區藥局再進化！雲林虎尾「惠生大藥局」導入AI科技

由宇勝生物科技、總公司日本AFC集團合作的「予防醫學專門店－惠生大藥局」，從雲林虎尾出發，導入AI科技與日本長照典範，提...

空氣品質紅色警戒 台南用這招降最快

今天風速偏弱，雲嘉南空氣品質不佳，台南市一度出現紅色警戒，環保局緊急成立跨局處應變小組，用數據找出細懸浮微粒濃度較高的點...

疫情重創故宮營運 國寶館不受影響仍拚明年開工

故宮博物院院長吳密察在立法院業務報告指出，南北兩院合計兩個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘。是否影響南院國寶館興建計畫，引人關切，故宮南院說，國寶館計畫按既定期程不受影響，預計4月完成規畫設計，明年9月開工。

百年陳情書 曝清富商墓園是真武踏龜穴

台南府城富商陳登昌是台南市區知名市定古蹟「陳世興」宅來台開基祖，中興大學新化林場從國史館台灣文獻館，取得一份日據時期理由書（陳情書），內文記載陳登昌墓地是一處真武踏龜穴，又稱為真武踏龜山，好的風水地理可庇佑子孫，當地人少有人知這地名，陳登昌墓地旁就是新化公墓。

台灣之光! 她自學繪畫 入圍義大利波隆那插畫展

嘉義女孩陳巧妤靠自學電繪板以及對插畫的熱情，投稿義大利波隆那插畫展，在2500件作品中脫穎而出，獲選入圍，5月到義大利參展。昨天她回到母校宏仁女中，分享創作喜悅，她說，就學時雖迷茫，不確定方向，但不忘熱愛繪畫初心，日常學習與志工服務經驗，都是成功最重要養分。

嘉義收購荔枝椿象蟲卵 有人1天賺逾千元

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒，嘉義縣蟲害愈來愈嚴重，嘉義縣政府3月6日公告在山區四鄉鎮收購荔枝椿象蟲卵，每片5元，至今不到十天，農業處統計累計逾2000片，其中以中埔鄉1785片最多。讓承辦人意外的是，單日繳交量最多305片的民眾，是來自隔壁的水上鄉民。

下鄉版蘭展 台灣國際蘭展遍地開花變身「賞蘭3行程 」

因新冠肺炎配合防疫，2020台灣國際蘭展未開展就撤展，佈展已經接近完成的蘭展忍痛喊卡，主題館3萬多株蘭花緊急撤場改為在台...

228受難者湯德章追思會今舉辦 兒子盼設湯德章紀念館

湯德章紀念館推動小組今天舉辦228受難者湯德章律師追思會，台南市長黃偉哲、湯德章兒子湯聰模都出席悼念，每人手持黃色菊花繞...

風力發電機影響生活 雲林沿海村民憂心如何生活下去

雲林縣議會今天接受沿海居民陳情，針對陸上風力發電機組設立，影響人體健康和安寧，請求不要讓海口人淪為3等公民！副議長蘇俊豪...

熱門新聞

頭份某國中女生疑遭霸凌 教育處：會盡快調查釐清

有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

她臉書留言基隆首確診在某社區被法辦 上網道歉未查證

桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問

嘉義縣首次收購荔枝椿象 有人1次繳逾300片收入千餘元　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。