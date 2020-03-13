國寶級造船達人VS漁光孩子 火花四射

台南市億載國小漁光分校師生今天拜訪國寶級造船達人「金龍師」陳金龍，孩子們看著金龍師製作的王船，讚嘆中帶著好奇與羨慕；金龍師仔細回答學童的困惑，孩子增長了從書本學不到的知識。

億載國小漁光分校推廣海洋教育「海風遙樂水漁光船藝趣」，分校主任張瑾玥與退役艦長李秋田今天帶著學童到「港興造船廠」，實地參觀並拜訪金龍師。

從王船船模介紹到龍舟槳，及如何將船從海中拉上船台、在漁船上如何保存新鮮的漁獲、從俥葉的模樣到船舵的方向等，展現學童敏銳的觀察力，也透過金龍師和李秋田的深入淺出說明，讓孩子們增廣知識、大開眼界。

課程另一重點是參觀以1比1打造的仿古木造帆船「台灣船成功號」，成功號「龍骨」是取自1棵樹齡800年、直徑2.8公尺，長十幾公尺的櫸木。船身主結構除南洋櫸木，還有台灣產相思木、柳安木、柚木等，依各材料屬性，以傳統工法建造為不同的船身部位。小朋友登上台灣成功號，彷彿走進歷史。