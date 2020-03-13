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拍賣千萬遊艇 執行署台南分署提供帶看服務

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署為方便有興趣的買家觀看遊艇內裝，將於本月18日下午2時30分至4時30分，由執行人員帶看，意者可電洽（06）2134322分機335、332。記者邵心杰／翻攝
台南分署為方便有興趣的買家觀看遊艇內裝，將於本月18日下午2時30分至4時30分，由執行人員帶看，意者可電洽（06）2134322分機335、332。記者邵心杰／翻攝

行政執行署台南分署受理台北地檢署執行1艘停放在安平漁港張姓男子所有ARIEL II遊艇，訂本月24日下午3時以投標方式公開拍賣，底價1076萬元，保證金215萬2000元。署方提供帶看遊艇服務，3月18日下午2時30分至4時30分，由執行人員帶看，可電洽（06）2134322分機335、332，如無法於指定時間到場，可另約定鑑賞時間。

張姓被告因涉嫌違反銀行法，在偵查中經檢察官扣押登記在馬來西亞的ARIEL II遊艇，因遊艇長時間扣押，不僅造成遊艇價值降低的可能性，也會產生高額停泊費。檢方依刑事訴訟法第141條規定，在偵查中實施變價，囑託台南分署進行變價程序。

台南分署表示，該艘拍賣遊艇噸位為41噸的動力遊艇，為方便有興趣的買家觀看內裝，將於本月18日下午2時30分至4時30分，由執行人員帶看。遊艇24日下午3時，在台南市中西區忠義路1段125號2樓拍賣室，以投標方式公開拍賣，下午2時30分起開始投標，3時開標。消息一出，已有民眾洽詢，表達購買意願。

台南分署提醒，因遊艇是馬來西亞籍，拍定人應自行辦理遊艇過戶，無法持台南分署核發的權利移轉證書辦理過戶登記，請應買人詳細了解拍賣公告上的記載。

台南分署受理北檢囑託執行1艘停放在安平漁港張姓男子所有ARIEL II遊艇，訂於本月24日下午3時將以投標方式公開拍賣，底價1076萬元，保證金215萬2000元。記者邵心杰／翻攝
台南分署受理北檢囑託執行1艘停放在安平漁港張姓男子所有ARIEL II遊艇，訂於本月24日下午3時將以投標方式公開拍賣，底價1076萬元，保證金215萬2000元。記者邵心杰／翻攝

遊艇 馬來西亞 刑事訴訟

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