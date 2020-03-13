配合防疫 台南學甲慈濟宮清明不開放進入靈骨寶塔

財團法人學甲慈濟宮董事長王文宗今配合學甲區公所召集13里加強防疫措施，宣布3月節及清明節連續假期，不開放進入靈骨寶塔僅供場外祭拜，將在清明節期間提供「線上祭拜」，以分區分流方式，學甲區長邱志榮呼籲民眾配合，共體時艱。

慈濟宮董事長王文宗說，清明節為國人慎終追遠掃墓祭祖重要節日，今年適逢連續假期，以慈濟宮納骨塔目前已進塔的數量，1樓為9200餘塔位，2樓3600餘塔位，合計已進塔數量為1萬2800個塔位，預計清明連續假期，每天湧現掃墓祭祖人數，最高將可達1萬餘人。

學甲區長邱志榮表示，因應新冠肺炎，台南市政府核定方案如下：

（一）清明節祭祀法會活動取消，選擇適當時間、方式延後辦理。

（二）請各管理機關加強宣導分區、分時、分流祭祀人潮。

（三）為降低群眾感染，清明連假不開放入塔祭拜。

（四）為避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車。