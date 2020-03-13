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可愛爆了！黑琵在台灣「談情說愛」 築巢珍貴畫面曝光

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「黑琵先生」王徴吉今年2月在台南鯤鯓拍到黑面琵鷺「談情說愛」、築巢的畫面。圖／王徴吉提供
「黑琵先生」王徴吉今年2月在台南鯤鯓拍到黑面琵鷺「談情說愛」、築巢的畫面。圖／王徴吉提供

台灣每年都有黑面琵鷺來度冬，生態攝影家「黑琵先生」王徴吉今年2月在台南鯤鯓拍到有黑琵在「談情說愛」，交配、築巢的珍貴畫面，傳達想在台灣落地生根的情況。不過，王徴吉目前發現到黑琵築巢的地方都在私人魚塭，希望政府設的保育地區能更加把勁，營造出更友善候鳥的環境。

王徴吉拍攝的影片中，可看見2隻黑琵在樹枝上「親親我我」，鳥喙互相蹭來蹭去，相當可愛，其中公琵鷺試圖交配，結果站在樹枝上不穩，幾度失敗；而交配完就想成家，所以就開始築巢。

王徴吉說，他在2月時為了拍這些珍貴畫面，不僅被小黑蚊叮咬，還有蛇從草叢中竄出來，還好他閃得快才沒被咬，拍黑琵整整花了他一個月，著實不易，這期間共發現有2對黑琵夫妻。

他指出，這是他第4次發現有黑琵在台南築巢，但都在私人魚塭上，台江國家公園應該再加把勁，努力營造一個適合黑面琵鷺棲息、成家的地方，其中食物來源、分區管理可先進行改善。

王徴吉拍攝的畫面今天透過台南市新聞處開記者會公開，台南市長黃偉哲表示，台南是黑面琵鷺的度冬天堂，大北門一帶每年冬春之際都有大量黑琵來訪，成為著名的生態景觀，今年在七股頂山有黑琵現身621隻，創下有史以來的新高。

黑面琵鷺 北門 攝影

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